小米電動車售21萬起

SU7 Max對標保時捷 4月底開始交付 小米集團( 01810 )昨晚舉行首款電動車SU7的上市發布會，共提供9種顏色選擇，共分3個版本定價，標準版售價為21.59萬元（人民幣‧下同）；超長續航的Pro版本售價24.59萬元；頂級配置的Max版本29.99萬元。集團董事長雷軍表示，設計SU7 Max的時候「是直接對標保時捷來做的」，性能上能夠與售價百萬元的豪車媲美；2.78秒能達到時速100公里加速，最高時速可達到265公里，與保時捷的Taycan不相上下。

雷軍：造車真的太難了 雷軍在談及小米拓展電動車過程時表示︰「造車3年來呢，我最大的感受就是造車真的是太難了，連我都沒想到，蘋果公司（Apple Inc.）這樣的巨頭最後都放棄了。」他在其後更補充稱︰「SU7將會很好地支持Apple生態……讓大家看一看我們科技大廠的格局。」小米將於4月底開始交付標準版及Max版電動車；5月底開始交付Pro版。

談及SU7的特點時，他指其中一個突破的「核心點」是玻璃天幕防曬，在38度的情況下暴曬1.5小時的話，車廂內溫度依然比特斯拉（Tesla）的Model 3車內溫度低約12度。不過，他在發布會上未有提及SU7的供暖系統的情況，要知道電動車使用車頂玻璃天幕，其中一大原因是為了在冬天節省供暖所用的電力。

標準版續航力達700公里 因為與傳統汽油車引擎本身能夠產生熱力不同，電動車在冬天維持供暖系統要消耗大量電力。根據行業分析師的說法，中國北方地區有很多消費者不願轉用電動車，最大的原因便是能耗問題，特別如果冬天在公路上塞車，更需要長期開暖氣供暖。

不過，雷軍亦聲稱，SU7能夠在續航方面「遙遙領先」，標準版的續航能力已達到700公里，確保就算用來上下班交通，一周也只需充一次電。

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