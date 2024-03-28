王傳福料合資車企份額剩10%

他承認，新能源車行業已經進入淘汰賽，2024至2026年是規模、成本和技術的決戰，中國車企加速投放新能源產品將蠶食合資品牌的市場。

比亞迪今年望外銷50萬輛

另一方面，就在歐洲運輸環境聯合會預告，今年中國製電動車在歐洲市場的份額將提高5.9個百分點至25.4%之際，王傳福豪言今年海外銷量要由去年的24萬輛翻倍至50萬輛，明年將翻倍至100萬輛。地緣化局勢驅使車企採取「出海+本地化」的戰略，比亞迪與內地同業於歐洲、南美及中東等地與其他都要將技術和本地化戰略結合，透過海外建廠形成國內與國際兩大市場。