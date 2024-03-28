王傳福料合資車企份額剩10%
比亞迪股份(01211)上季盈利增長創7季最慢，券商指業績反映該企賣車「量增利減」，股價昨挫6.11%，險守200元大關。董事長王傳福卻向過去多年來滿足無數老百姓購車需要的合資品牌開炮，指未來3至5年，合資品牌的份額將從40%降到10%，該三成份額乃中國品牌未來增長的空間。
他承認，新能源車行業已經進入淘汰賽，2024至2026年是規模、成本和技術的決戰，中國車企加速投放新能源產品將蠶食合資品牌的市場。
比亞迪今年望外銷50萬輛
另一方面，就在歐洲運輸環境聯合會預告，今年中國製電動車在歐洲市場的份額將提高5.9個百分點至25.4%之際，王傳福豪言今年海外銷量要由去年的24萬輛翻倍至50萬輛，明年將翻倍至100萬輛。地緣化局勢驅使車企採取「出海+本地化」的戰略，比亞迪與內地同業於歐洲、南美及中東等地與其他都要將技術和本地化戰略結合，透過海外建廠形成國內與國際兩大市場。
華首兩月工業利潤增10%
此外，國家統計局公布，內地今年首兩個月規模以上工業利潤按年增長10.2%，扭轉去年全年跌2.3%的頹勢。成為國家產業升級希望的汽車製造業，期內利潤升50.1%，但除以營業收入即發現利潤率僅4.27%，就算按年升1.02個百分點，也依然低於全國平均值。
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