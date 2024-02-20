尖沙咀服務式住宅全幢放 市值5.5億

市場錄全幢商用物業大額放售個案，尖沙咀THE NATE全幢服務式住宅以公開要約形式出售，截止日期為3月26日，物業市值約5.5億元，呎價約1.72萬元。

第一太平戴維斯稱，該物業位於彌敦道176號，坐落彌敦道及山林道交界，近年斥近億元全幢翻新及改裝，地下至4樓為基座零售部分，6個舖位已全數租出予餐飲行業，5至12樓為共居式住宅，提供71間套房。物業總建築面積約32,000方呎，以現狀連租約出售。

基金掃金馬倫道舖 此外，世邦魏理仕亦獲委託出售中環擺花街1號一號廣場17樓及18樓全層，建築面積共約8,010方呎，意向價約1.6億元，每方呎約兩萬元。該甲級寫字樓於1993年落成，其後在2010年翻新，買家可自用部分寫字樓，並保留其他現有租約樓面作收租用途。

盛滙商舖基金創辦人李根興透露，公司斥6,300萬元向人稱「小巴大王」的資深投資者馬亞木，購入尖沙咀金馬倫道17號地下A及B舖，建築面積約1,950方呎，平均呎價約32,308元。舖位現由麵家及壽司店租用，每月租金共約26.2萬元，以售價計算，租金回報率約5厘。該舖最初開價約9,000萬元，累減約三成沽出，物業2004年9月買入價5,370萬元，至今逾19年升值約17.3%。