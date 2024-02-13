行程延誤 旅客可獲現金津貼

本年初日本羽田機場撞飛機事故、能登半島地震等相信仍歷歷在目，也打亂部分旅客行程安排。保險業界指出，只要旅客已在機場等待出發，目的地發生一般「天災人禍」等的情況，令行程延誤，旅客均會得到旅遊保險的保障，包括現金津貼或賠償額外住宿交通開支。

香港保險業聯會表示，一般目的地發生惡劣天氣、自然災害、罷工、暴動或機場關閉等導致行程延誤，旅客可按延誤時數獲現金津貼，一般延誤6小時以上會有數百至1,000元津貼，視乎各公司的保障範圍及保險級別。

高風險地區不受保 旅遊保險亦涵蓋行程延誤導致的額外住宿和交通開支；若旅客因地震取消或縮短行程，亦會受到保障。不過，若果乘坐的航班因機師請病假而取消，屬公司營運問題，情況可能不屬於旅遊保險保障的範圍，但旅客仍然可向航空公司索償損失。

航空公司也有因為一些國家政策而令航班取消或延誤，例如空中交通管制或是以防疫、國家安全為由，禁止某些地區的航班進入，多數都不在受保範圍。

另外，任何在購買旅遊保險之前已發生的天災人禍或被視為高風險的地區，也極有可能不在受保範圍。例如俄烏戰事發生近兩年，雖然俄烏並非在黑色旅遊警示之內，但不少保單都列明前往俄羅斯及烏克蘭旅遊不在保障範圍之內。想在假期到烏克蘭做義工的人士可能需要再多加考慮。