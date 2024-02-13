旅遊飲酒遇意外 保險未必有得賠

新年長假期又是一家大小出外旅遊的日子，在喜慶節日，加上人在海外，心情放鬆，又或在外地與親友團圓，小酌幾杯是非常正常的事。然而有否想過，萬一遇上意外之後，需要向出發前已購買的旅遊保險索償的話，申索人曾經喝酒可能構成保險不賠償的主要原因。

專家表示，旅行為了玩得開心和放心，除了在旅途上小心、自行保障自身和行李的安全外，購買旅遊保險確實是很好的意外後補救手段。可是旅遊保險的保障範圍，主要覆蓋不可預見的意外，保險公司某程度上也要投保人具備認知能力去避免陷入狀況。而飲用太多酒精，確實會影響人認知外在情況的能力。

險企或出動調查員 事實上，要知道自己的旅遊保險保甚麼、不保甚麼，最直接的方法是閱讀保單條款。有關酒精影響的條款，通常會列在「一般不保事項」之下。以某虛擬保險公司的保單為例，就寫着「如果索償是由受酒精或藥物的影響（醫生開的處方藥物除外），我們將不會向你支付任何保障」。

有人可能會認為，我人在外地，你保險公司是怎樣知道我在喝酒後出意外的呢？這問題的答案最直接是落在索償的文件上，例如是在外地的入院或住院證明，出院報告等，通常會寫上入院的原因，甚至診斷報告等，當中可能會涉及血液中的酒精濃度測試。

另外，外國亦有報道指出，保險公司可能會出動保險調查員，搜集報案或醫療紀錄、酒店對意外事件的報告等。而申索人或其朋友的社交媒體貼文，亦有可能成為飲用酒精的證據。

要知道絕大部分的旅遊保險，都是由保單持有人在旅遊當地先行支付入院、住院或醫藥費用，再在回港後向保險公司申索。而所謂醫院，旅遊保單上亦有很明確的界定，是「提供治療和照顧之醫院，並設有完善的診斷及外科手術設備，及由合格註冊護士提供24小時護理服務及註冊醫生提供醫療服務」，所有診所、護理院、療養院、復康院或同類機構，戒酒所或戒毒所都被排除在醫院的定義之內。所以旅遊人士身在外地，縱使語言不通，也要確保有事時是進入醫院，而不是其他治療所或療養場所。

仔細閱讀保單條款 說到醫療保障，一般旅遊保險都包括門診、手術費及醫生費用等保障，但只要仔細比較不同公司的計劃，保障上限可以相差一倍，另外，也不是每個計劃都會提供每日住院現金保障。返港後的覆診申索，也要前提是受保人在旅遊時先在外地求診。總之，在買之前多閱讀資料多比較，一定會有得着。