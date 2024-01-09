名家筆陣：新經濟開啟商業化契機

科技發展日新月異，在新經濟發展下，智能設備已成日常生活不可或缺者，背後反映出人工智能（AI）、互聯網和大數據等新技術，為消費者服務提供了商業化契機，以下將介紹幾個新經濟發展下的趨勢。

金融科技正徹底顛覆傳統金融業。移動支付、網上理財、大數據信貸……金融科技為用戶提供了更便捷、個性化的金融服務體驗，也推動了金融服務從「產品導向」轉為「用戶導向」。

很多人在日常理財上，幾乎全靠手機應用程式（App）完成，不論繳費或理財投資，手機App在使用上都更簡單直接，且提供的自主度和便利體驗，也超過銀行櫃台。

大數據分析助精確營運 金融科技公司運用大數據和AI，並根據用戶行為，在不同場景下提供差異化服務，譬如在支付場景中，根據消費紀錄推薦優惠；在理財場景中，可透過用戶風險偏好推薦投資組合。同時，「場景化體驗」也成為公司的核心競爭力，深入分析用戶數據，並高效聯繫各個金融場景，為用戶提供無縫服務。這也將促使傳統金融機構加快數碼轉型，以適應趨勢。然而，隨着金融科技快速發展，也帶來了一些風險，例如數據安全和隱私問題，以及規範和監管的挑戰。

大數據分析為企業提供精確營運，消費者也將從中受益。透過分析大量用戶數據，企業可深入了解市場，優化產品和業務決策。以購物平台和電商企業為例，它們透過分析用戶的瀏覽紀錄和消費偏好等大數據，準確預測市場需求趨勢，並及時調整商品結構，還可根據個別用戶的喜好推薦可能感興趣的商品。此舉不僅提高了銷售轉換率，也為消費者帶來更個人化的服務體驗。

機器學習的發展，讓電腦系統能從海量數據中學習和改進，從而能處理複雜的任務，例如圖像識別、語音辨識和自然語言處理。AI在各行各業得到廣泛應用，自動駕駛、機械人、智能客服等系統，正在加速社會的智能化進程。

智能生活促進產業發展 以醫療保健領域為例，AI可通過分析病人數據，提高疾病診斷的準確性和效率，助醫生制訂治療方案。在教育領域，它可根據個人學習水平調整教學內容和進度，靈活提供差異化教學內容和模式。

隨着移動智能裝置的應用，智能生活正逐步成為新經濟不可或缺的一環。通過手機控制各種智能家電、智能出行服務等，不但改變消費習慣，也為多個行業開啟新商機。例如硬件製造商可生產智能家居設備、智能交通系統，軟件商則提供智能控制應用和數據分析軟件，而雲端運算服務商則提供後付基礎設施。

智能生活將推動整個產業鏈蓬勃發展，創造大量工作機會和增加生產力。更重要的是，智能技術實現了資源節約和效率提升，也改善了城市管理和公共服務水平。這將帶來更高效的工作和生活質素，進一步成為嶄新的經濟增長點和驅動力。

然而，智能科技接觸範圍擴大，也意味個人訊息隱私和就業將受影響，引來更多公眾關注。只有在充分保障公眾利益的前提下，AI才能真正實現社會進步。負責任的發展者，須意識到使用者的立場，並尋求平衡。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 孟俊威