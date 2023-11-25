北都6地傳補價130億 業界料仍高

北部都會區為未來本港重點發展區域，區內私人土地的發展換地申請明顯加快。消息指，政府一口氣批出該區6幅地皮的補地價金額，涉資共逾130億元，平均每方呎樓面地價高約2,600元，較標準補價金額為低，惟業界認為，以現時市況來看，補價仍偏高，現有待發展商回覆，若最終未能達成協議，政府或會收回土地發展。

據了解，上述批出補價地皮位於古洞北及粉嶺北發展區，有關補地價申請亦即將於今年12月底屆滿。事實上，今年6月發展局已調低兩區的換地標準金額補地價，惟地皮發展商認為補價仍高而拒絕接受，遂改為以傳統方式進行補地價。

不過，有消息指，地政總署就此再批出補地價金額，但較標準補價水平為高，大部分地皮發展商因而提出上訴，最近終一口氣批出6幅地皮的有關金額，以可重建總樓面逾520萬方呎計，每方呎樓面地價不足3,000元。有業界指，早前批出的油塘東源街倉庫地住宅重建補價也只是每方呎約2,000元，反映上述補價水平仍高。

潤發倉庫准重建6幢住宅 另方面，屋宇署9月批出11項住宅及商住發展圖則，當中包括工業轉住宅的大型發展項目。華潤集團與華潤置地海外持有的長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，准重建6幢38至41層高住宅物業，另設3層平台及兩層地庫，涉及總樓面逾161.41萬方呎。該項目於今年向政府補價逾137億元。