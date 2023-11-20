環球廉航生存靠服務收費

環球廉價航空的競爭激烈，純粹為旅客提供平價機票，向來非廉航生存之道，額外的服務收費才是主菜，由寄艙行李逐件逐磅計、預辦劃位安排、飛機餐飲、優先提取行李的快速通道、免稅商品及旅遊保險等琳琅滿目。不過，當小型低成本廉航最終不再有利可圖，可能被迫走上整合之路。

Swoop與母企西捷整合 超低成本航空公司Swoop正式在10月底結業，與母企加拿大西捷航空公司（WestJet Airlines）整合，之前一個月該母企已表明，打算在明年10月前結束陽翼航空（Sunwing Airlines）業務，並將之併入集團主線業務，兩家廉航可謂「肉隨砧板上」。而業界對於加拿大航企競爭者減少亦做足心理準備，大多數預測機票價格幾乎肯定略有上漲。

西捷航空隨即於10月最後一日宣布，11月7日起調高現有行李和選座費用，同時客人在辦理登機手續時添加行李，或在機場工作人員的協助下額外要求托運行李的話，須支付10美元的額外費用。

不過，歐美地區對航企服務收費以至機票價格並非全然置諸不理。法國歐洲事務部長博納曾透露，巴黎方面有意爭取歐洲其他國家的支持，為歐洲地區的機票設立最低價格，減少航空業對氣候變化的影響，當然航空業界組織據報已去信歐盟成員國反對，歐洲愛爾蘭廉航巨擘瑞安航空（Ryanair）更挺身猛烈抨擊，揚言實行最低價格的限制會犧牲不太富裕的旅客。

航企諗計闢額外收費 美國方面，拜登政府施壓下，已有多家航企先後同意若旅客訂票時有相鄰座位可選的情況下，將不會額外收取家庭座位費（family seating fees）。相反，機上付費專享成人區域的體驗更受爭議，繼馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）子公司亞洲航空長途公司（AirAsia X）、新加坡航空公司旗下廉價航空酷航（Scoot Airline）之後，土耳其航空Corendon於11月起、特定航線開闢「無兒童區域（child-free zone）」，具體宗旨是為保障想有安靜空間的旅客提出的專屬服務，單程額外僅收費45歐元，惟外界提醒，醉酒打人大鬧機艙的成年罪魁禍首，通常比未成年人帶來更大威脅。