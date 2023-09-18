便利妥引入AI系統生產口罩 助慳成本

透過AiTIS找出瑕疵 他提到，口罩是自動化生產，再依賴人手逐片檢查口罩成品哪裏有瑕疵，平均每片口罩需時3秒，未能完全發揮廠房的最高產能，加上當時嚴格的防疫政策，一旦其中一名員工確診，其他同事也需要接受隔離，故希望透過科技，壓縮檢查時間，並減少人為出錯，從而提升效率及確保質素。

AiTIS系統利用圖像處理、機器學習等多個技術，實時拍攝生產過程，能即時找出紡織品的瑕疵。便利妥在生產線上加裝鏡頭及光源，基於口罩原材料是不織布，亦屬紡織品一類，應用系統後，有助工人更容易及快捷拿走有瑕疵的口罩，準確率達99%。彭氏透露，未來有意將有關系統應用在集團海外生產品，並進一步拓展應用類別，例如尿片、衞生巾等衞生用品。

冀技術應用醫療用品 AiDLab行政總裁黃偉強提到，當初研發系統時，單純利用AI找到布料的瑕疵，從沒想過可以應用在口罩或衞生用品生產，形容與便利妥合作是多方「巧合」，期望能將技術帶到更多與紡織相關的行業，包括醫療用品。

坊間一直憂慮AI可取代人類工作，但彭譯民大派「定心丸」，應用AI不代表公司會裁員，香港招聘困難，加上生產工序多重複性工作，利用科技能有效釋放人力資源。另外，AI算法也有助精準地估算材料，減省不必要的庫存或耗損。