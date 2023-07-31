美九成學生愛用AI 導師飯碗難保

新一輪人工智能熱潮席捲全球，尤其是生成式人工智能（Generative AI）的聊天機械人ChatGPT自去年11月面世，不足一年已對教育界帶來翻天覆地的變化，中美傳統教育股與「AI+」概念股陷入「冰火兩重天」不在話下，ChatGPT更有搶走傳統私人上門補習的飯碗之嫌，但亦可能彌補貧富帶來的學習資源落差。不過，業內人士較擔心的是中國式教育的未來走向。

ChatGPT令95%學生進步 有外媒網站於5月發起問卷調查，集中訪問16至24歲美國學生及學生家長，發現約10%受訪學生於上一個學年曾在ChatGPT及導師指導下學習，有15%家長表示知道孩子利用ChatGPT學習。透過ChatGPT學習的受訪學生中，幾乎全部都用ChatGPT取代了部分輔導課程，而95%人指ChatGPT學習後成績有進步，更有約九成稱喜歡使用ChatGPT多於跟隨導師學習。

ChatGPT提高教學效率及便利程度，可按學生個人節奏去涉獵學習範疇，對於死記硬背的填鴨式教學造成極大衝擊，因AI的數據庫及計算速度並非一般學生可挑戰，而機器式填寫標準答案的高材生，可能正正靠專攻學習「套路」為主，即學校以至補習社以完整的、系統的思路去「灌溉」學生，加上從題庫中不斷進行大量模樣試題練習，透過「刷題」行為去訓練學生，導致他們缺乏自身批判和獨立思考，一直為人詬病，本質上與ChatGPT甚為類似。

付費制恐擴大貧富懸殊 內地學者認為，ChatGPT盛行已不能與校園切斷，各學習階段日後的考試評價方法亦將受影響，包括更重視學生的思維方法、想像力與批判性、與人溝通及洞察的能力。不過，中國人一向重視尊師重道式教育，懂得主動提問、激發討論及鼓勵實踐、建立師生之間信任關係，仍是面對面教育的優勢。值得留意是，ChatGPT Plus付費方案以至發達地區科創企業手握更多AI數據的主控權，恐擴大貧富懸殊的差距，經濟兩極化的風險只會換來本末倒置的效果。

在ChatGPT風靡下，美國大學亦難獨善其身。一般入大學申請會要求申請人撰寫論文，但在ChatGPT擁有龐大AI支援下，論文已不再可靠，有機會加入關鍵的面試部分。分析認為，未來家長更要花時間教孩子裝備面試能力，而功課亦在新趨勢下變成鍛煉思維的方式，不排除課外輔導為免被淘汰，安排內容亦須作出轉向。