投資餐飲股有無肉食？

疫情漸去，香港各行業復常速度如何？餐飲業方面，雖然政府統計處早前公布，首季食肆總收益價值臨時估計數字為276億元，按年升81.7%，惟對照不少在港上市的餐飲業集團表現，卻仍未全面復常。面對通脹及人手短缺等問題，部分企業更轉型及調整策略應對漫長寒冬，是次會從4家餐飲企業的經營消息評估行業景氣。

他又指，經營酒樓的企業現時面對酒店、到會等競爭，不再以「擺酒」為主，由於飲食潮流、消費習慣及能力均與過往截然不同，所以要重現疫情前的生意額非常困難，板塊投資價值未見吸引。

該集團現時經營包括大家樂、一粥麵、上海姥姥、米線陣、意粉屋（The Spaghetti House）、利華超級三文治（Oliver's Super Sandwiches）以及泛亞飲食、活力午餐等品牌。

靠數碼化控制成本 回顧管理層早年曾表示，大家樂平均餐價在40元以下，若以其截至去年9月底止的半年業績內，香港速食餐飲獲取的23.48億元收入，除以門市數目216間（包括大家樂及一粥麵）估算，每間香港門市收入以半年計平均約為1,087萬元，亦即平均每日收入約有6萬元。

員工成本方面，上半年業績提及，員工人數為18,560名，而上半年的人工成本按年升3.05%至12.92億元，佔收入比重最高，達33.2%，同時佔銷售成本約36.3%。盈喜通告補充，公司透過多項數碼化及自動化措施控制成本。

值得留意的是，集團並無提及近年以聲夢學員炎明熹、姚焯菲等作招徠的「Club 100」會員應用程式，以及eatCDC.com電子商貿平台研發成本有多少，亦無說明透過它們下單，佔了集團多少的收入比重，僅表示截至去年9月底止，「Club 100」會員人數逾130萬。

除此之外，集團收益亦大減，且香港及內地業務比重的差距較疫情前有所收窄。觀乎去年稻香收益24.91億元中，香港收益為13.07億元，佔52%，內地收益則為10.94億元，佔43%；至於2019年錄得的39.05億元收益中，香港佔23.86億元，佔61%，內地有15.19億元，佔38%。

品牌方面，集團除了營運大家熟悉的稻香品牌外，還有鍾菜館、客家好棧、潮樓、稻香茶居、潮囍薈及泰昌餅家等。截至今年3月29日止，食肆及餅店數目有120間，按年少5間。

引入機械人侍應 疫情下不少食肆都縮減分店，及至現時又處於「請人難」的困境，稻香現時的員工人數又是否反映上述情況？業績顯示，集團於去年12月31日共有5,221名僱員；而2019年12月31日，集團有6,741名僱員。集團指，一直善用自動化以減低人力成本及紓緩勞工短缺問題。去年集團已在香港的5間餐廳引入7個機械人侍應，主要協助將顧客從接待區帶到餐桌及分派食物，亦計劃於未來為旗下食肆引入更多機械人侍應。

整理餐館分布增毛利 值得留意的是，集團「亞洲餐飲線」系列期內收益為3.31億元，較「富臨」系列品牌的2.9億為多，另「陶源」系列品牌收益為8,389萬元。倘若以每日收益計，「富臨」品牌及「陶源」品牌的日均收益為10萬元及6.6萬元，3者總收益為7.64億元，而2019年同期收益為10.83億元，當時「富臨」及「陶源」分別佔6.7億元及1.33億元，而該兩個品牌去年收益亦分別按年跌14.9%及近11%。

至於集團毛利（毛利等於收益減已出售存貨成本）增加約2.39%至約5.31億元，主因平均毛利率較低的中式餐館數量按年由30間減少至26間，而平均毛利率較高的亞洲餐飲餐館數量則由57間增至73間。

集團稱，截至去年9月30日在港經營96間餐館，分別為16間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌、73間「亞洲餐飲線」系列餐館及7間超市，涵蓋炑八、柞木炭家、 PHI、Banchan & Cook等，並於內地經營3間餐館。員工成本方面，期內開支為2.583億元，佔相關期間的收益約33.8%。

內地海外業務虧損擴 細看譚仔業績，集團繼續出現「增收減利」問題，其中業務重心香港區的收益按年雖然升10.4%至24.52億元，惟經營溢利跌2.58%至4.75億元；而日均每餐廳收益亦跌5.22%至3.89萬元，顧客人均消費則為61.5元。

另外，集團在開拓內地及海外市場未見起色，上財年的內地及海外市場經營虧損擴大1.67倍至2,980萬元，其中日本的日均每餐廳收益大跌62.39%至19,316元，人均消費由96元急跌至62.6元，期內僅得新加坡人均消費維持80元之上，可見其出海步伐似乎水土不服。

事實上，被問到海外市場開店情況，譚仔管理層指未來會先在澳洲開店，原因是當地亞洲人口比例高，亦有很多港人移民。另截至今年3月底止，譚仔及譚仔三哥於香港、內地、新加坡及日本共有215間自營餐廳。期內員工成本按年增14.63%至8.28億元，佔收益比率為31.9%。