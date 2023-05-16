一田對下半年零售審慎樂觀

一田百貨行政總裁黃思麗稱，對今年下半年零售市場保持審慎樂觀的態度，並維持全年營業額增長5至8%指引。雖然按目前進度還沒達標，但她對7至9月銷情抱有厚望，相信下半年市況較上半年更佳。

黃思麗指，五一假期店舖人流增加，百貨分部營業額更錄雙位數增長，惟超市分部受基數效應影響而微跌。至於新一輪消費券派發後，首兩周營業額明顯上升，但效果不如去年。

外出用膳損超市生意 她又稱，更多內地旅客訪港有助銷情，惟港人恢復出外用膳及外遊對超市生意帶來一定影響，料下周三（24日）起為期約兩周的購物優惠日營業額按年僅增1至2%。

成本方面，她坦言，通脹升溫，運費仍然高企，故公司有對產品提價，另預料明年初有兩間超市投入服務，新舖分別位於屯門及白石角。

隨着香港逐步走出疫情陰霾，各行各業都急需「搶人才」，黃思麗大呻每個部門都出現職位空缺，又難以聘請人手，慨嘆「啲人去咗邊？」她指部分員工選擇離開是因過去疫情長時間與家人分隔兩地，特別是前線員工希望回鄉探親。現時前線人手數目欠缺最多，估計還缺一成，並需為本月開鑼的一田購物優惠日額外多聘至少200名兼職。

為挽留人才，黃稱會在員工福利着手，改善醫療保障或在工作安排提供更多彈性等，亦已上調員工工資，惟加薪幅度不多。她又指，正考慮推出「半全職」制度，即向兼職員工提供部分全職員工福利。