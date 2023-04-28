名家筆陣：幣圈監管研增智能合約審計

在香港經營或推廣虛擬資產的交易平台新發牌制度，將會在今年6月1日起實施。正因如此，香港證監會2月發出一份「虛擬資產交易平台」發牌制度的建議規管諮詢文件。

證監會表示，會依照「相同業務、相同風險、相同規則」原則，就虛擬資產交易平台監管，建議多項妥善的投資者保障措施。其中比較新的建議諮詢內容，可能就是考慮取消僅限專業投資者的限制，而允許散戶都可以參與此等交易服務，以及其他代幣盡職審查中，新增智能合約審計，將之納入為必須披露的內容。以下先分享一下甚麼是智能合約。

滿足條件 自動執行交易 智能合約與人們日常簽署的合約相似，雙方基於合約條款，進行一些商品或服務的交易或交換；只是合約在一個去中心化平台，以數碼簽名簽約；即允許在沒有第三方的情況下，例如在區塊鏈平台上，進行可信交易。那麼智能何在呢？就是當合約條件滿足時、交易就會自動執行，所有參與者亦會收到系統發出的交易完成通知。

以加密貨幣借貸為例，如果某君在一個加密貨幣平台借貸，用以太幣抵押借入泰達幣，當他不能準時還款時，就會被立即沒收抵押品。

放眼國際舞台，所謂「智能合約審計」，直到目前為止，暫時仍然未見一個通用及比較清晰的審計框架。美國證券交易委員會（SEC）、加拿大投資業監管組織（IIROC）和加拿大證券管理局（CSA）也表示，會對虛擬貨幣進行審計預備。SEC發布了《加密資產交易平台指南》，以現行的證券法及指南，監管所有的註冊加密資產交易平台。現時如有智能合約相關的審計需要，業界一般都會以源代碼審查的方式處理。

有關諮詢已於3月31日結束。面對該諮詢文件，不同持份者會有不同的期望與想法，亦有些人可能不想改變。近代管理大師彼得杜拉克這樣說：「抗拒變革，源自於無知，和對未知世界的恐懼。大家必須把變革視為機會，才不會恐懼。」

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 黃銳成