美銀行汰弱留強 金融壟斷手尾長

銀行業乃是現代資本市場運作的基石，容不得有半分差錯，自2008年金融海嘯之後，針對金融業的監管一直都是全球各地政府的重點，可惜多年來的努力，原來都是紙老虎！

一場危機來襲，美國硅谷銀行（SVB）一夜倒閉，百年歐資大行瑞信賤價賣盤予瑞銀，都是監管體系失效的直接證明。由此衍生而來的信心危機，導致民眾紛紛把錢從中小型銀行轉到大型銀行，市場資金變得更加集中，加上金融同業之間的併購，帶來了前所未見的壟斷風險。本來就已經「大到不能倒」華爾街大行巨頭，在吸收了大量資本後瘋狂地膨脹，一旦有朝出事，恐怕會變成「大到救不得」的金融黑洞！

現代都市人生活都離不開銀行，無論是打工出糧、儲蓄、提款、消費碌卡，甚至領取綜援，只要凡與金錢有關的，到最後幾乎必然會牽涉到銀行。要找一個沒有銀行戶口，此生也未曾踏足過銀行的成年人，基本上不比中六合彩容易。試想像一旦有朝醒來世界上所有銀行都突然倒閉，無數人會失去所有財富，社會秩序必然會瞬間崩潰，也正因如此，防範一切與銀行相關的金融風險就尤其重要。

在2010年，飽受金融海嘯蹂躪的美國，於民眾高呼收緊對銀行業監管的聲浪之下，通過了《多德——弗蘭克法案》，令金融業受到有史以來最嚴厲的監管，目的正是為了防止金融危機再次發生，避免雷曼兄弟倒閉事件重演。數千年人類文明歷史中，專家能夠從中得到的唯一教訓，就是「人類永遠不會從歷史中吸取教訓」。

好了傷疤忘了痛，是人類的多年來改變不到的天性。2018年，美國前總統特朗普領導下，國會修改了《多德——弗蘭克法案》，將要求進行壓力測試的銀行資本門檻，從500億美元提高到2,500億美元，意味着多數中小型銀行從此不用再為如何通過壓力測試而發愁，也為之後硅谷銀行倒閉埋下禍根。

無能、缺乏遠見，是導致銀行倒閉歷史重演的主要原因，而在今次處理危機期間，另一個金融炸彈也悄然埋下。硅谷銀行及Signature Bank相繼倒閉後，大量存款從中小型銀行轉移到摩根大通、花旗、富國銀行等大型銀行，小型銀行經營日益困難，「贏家通吃」成為行業新常態。

這也意味着大型銀行在經濟活動中佔有的影響力更大，以往一家銀行倒閉，可以找另一家銀行打救，比如2008年陷入財困的貝爾斯登，最終就賣盤予摩根大通，但當所有「能倒的銀行都已倒下」，那些「大到不能倒的銀行」又如何去救？最終又要開動聯儲局的印鈔機，繼續揮霍美元的儲備貨幣地位，令全球一齊捱通脹！

更可笑的是，美國政府大搞反壟斷，阻止科技企業互相併購，卻不曾叫停瑞士政府對瑞銀與瑞信的「迫婚」惡行，甚至在旁搖旗吶喊。看來又是忘了19世紀石油行業壟斷帶來的痛苦經歷，也難怪金融危機總是重演。