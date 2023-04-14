外資狂掟華科企 阿里遭殃

外媒綜合數據供應商The Washington Service以及軟銀提交給美國證券交易委員會（SEC）公告，推算軟銀今年來透過出售預付遠期合約（Prepaid Forward Contracts），變相減持總值72億美元（約561億港元）的阿里美國預託證券（ADR）。

報道提到，軟銀過去14個月來，已透過上述方法累售3.89億股阿里股份，平均每股作價92美元，最近一次出售持股是今年2月，當時通過訂立預付遠期合約，減持4,600萬股，套現45億美元。同樣套路亦在去年12月出現，涉及股數及金額分別為3,000萬股及27億美元。惟軟銀稱，由於去年12月的行動因未趕及在當月底之前完成，故計入今年首季帳目內。按照合約，軟銀有回購股份的選擇權，但亦可提早合約結算再透過監管文件披露。單計去年，軟銀藉此方式拋售阿里並套現290億美元，所得現金就轉投至旗下的願景基金II，用作還債並回購股票。

騰訊股價先跌後反彈 軟銀對上述事件不予置評，惟表示對阿里的交易反映其轉向「防禦模式」，以應對更加不確定的商業環境，並指通過籌集資金來增加手頭的流動性，又補充指5月公布業績時會披露減持阿里套現的情況。

阿里港股昨低開4.63%，開市報91.6港元，最多曾挫5.15%，收市跌幅收窄至1.97%，報94.15港元，其美股股價周四開市早段靠穩，折合較港收市高逾1%。至於騰訊股價周四則先跌後反彈，收升1.68%，報363.2港元，公司日前遭南非大股東Naspers旗下子投資旗艦Prosus宣布，本周將所持的9,600萬股騰訊股票，以認證形式存入香港中央結算系統（CCASS）。

巴郡比亞迪持倉減半 值得留意是，除了阿里及騰訊遭大戶減持，內地新能源車「一哥」比亞迪自去年8月起亦頻頻遭「股神」巴菲特投資旗艦巴郡掟貨，至今持倉削半至10.9%，持股量降至約1.1973億股，以周四收市價222.2港元計，相當於市值約266億港元。

至於巴菲特對外直言，沽售比亞迪的原因是「地緣政治風險大得不能無視」，不過，他同時形容，比亞迪是一家「非凡（Extraordinary）」公司，現在已不急於減持，但補充「會把錢投放到我更為看好的對象上」。

元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，軟銀是以合約鎖定價位沽貨，並由投行擔任中間人尋找大戶接貨，所以與巴郡、Naspers在二手市場拋售比亞迪及騰訊的情況不可同日而語，亦未必反映外資對中國經濟增長有疑慮而借故「割禾青」，畢竟他們都早在公司上市前投資，所以獲利套現屬正常現象。

專家：阿里現價可吸納 他又認為，軟銀沽貨對阿里股價影響較輕微，但仍需時觀察，若以中長線角度來看，現價不失為吸納機會，預期股價後市走勢可較另外兩間公司為好。

比亞迪自去年8月起頻遭巴郡掟貨。 阿里股價持續回落 比亞迪近年表現反覆