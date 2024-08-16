孖樂基兒分享健康心得 甄濟如Keep Fit 無乳酪不歡
名模樂基兒（Gaile）與甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）昨日出席CLASSY．KISS卡士「瑜伽體驗日啟動暨新品發布會」，席間分享健康心得，建華集團主席凌偉業先生亦有出席並致歡迎詞。Jasmine身穿瑜伽服現身，身形Fit了不少，她笑指自己以往有點「嬰兒肥」，但早前為了活動演出要每天練舞3次，又為新歌跟音樂人開會到處飛，順道找創作靈感，她說：「去咗洛杉磯、上海開會，排舞之餘亦會跑步。」問她在家中有否跟爸爸「宇宙最強」甄子丹一起做運動？她說：「爸爸平日做健身為主，因為強度好高，所以冇一齊做。」又笑指媽咪汪詩詩因性格活潑，加上食得健康，平日較少做運動，但依然保持美好身段，而自己除了運動，同樣注重飲食均衡及健康：「因為要有體力跳舞、唱歌，少食煎炸嘢，甜品難抗拒，所以會食少少，本身鍾意食乳酪，可以加埋生果，保持腸道健康。」
她透露首支廣東歌將於下月推出，笑言因廣東話未夠好，花了一日半時間才錄了半首歌：「新歌係快歌好似Rap咁，所以每日都會練好多次，想搵老師學好啲廣東話。」
戒食麩質皮膚好
至於Gaile就以露腰運動服現身，見她練出腹肌，她表示近來以瑜伽和普拉提等鍛煉身體，飲食習慣亦有所改變：「戒咗食麩質，我依家住喺峇里，但少食印尼菜，主要食魚、水果同蔬菜，人瘦咗、皮膚都好咗同冇咁易攰。」她透露9月將與名模好友Rosemary等在峇里開靜修班：「5日4夜課程，我係其中一位導師，學生除咗學瑜伽同普拉提之外，仲會有桑拿、冰池嘅設施可以用，令大家可以得到身心靈嘅放鬆。」
她表示出席完今次活動便要飛往歐洲工作：「大約逗留10日，主要係工作，會順道探朋友。（囝囝一齊去？）佢唔去呀，因為已經開學。」她透露工作期間，囝囝會由前夫照顧。
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