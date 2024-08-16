孖樂基兒分享健康心得 甄濟如Keep Fit 無乳酪不歡

名模樂基兒（Gaile）與甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）昨日出席CLASSY．KISS卡士「瑜伽體驗日啟動暨新品發布會」，席間分享健康心得，建華集團主席凌偉業先生亦有出席並致歡迎詞。Jasmine身穿瑜伽服現身，身形Fit了不少，她笑指自己以往有點「嬰兒肥」，但早前為了活動演出要每天練舞3次，又為新歌跟音樂人開會到處飛，順道找創作靈感，她說：「去咗洛杉磯、上海開會，排舞之餘亦會跑步。」問她在家中有否跟爸爸「宇宙最強」甄子丹一起做運動？她說：「爸爸平日做健身為主，因為強度好高，所以冇一齊做。」又笑指媽咪汪詩詩因性格活潑，加上食得健康，平日較少做運動，但依然保持美好身段，而自己除了運動，同樣注重飲食均衡及健康：「因為要有體力跳舞、唱歌，少食煎炸嘢，甜品難抗拒，所以會食少少，本身鍾意食乳酪，可以加埋生果，保持腸道健康。」