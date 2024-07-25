獨家專訪：有去有來 循環不息 姚子羚留守娘家爭「后」座

藝人姚子羚近日在無綫劇集《反黑英雄》演黑幫大嫂，演技獲網民激讚，力推她做今屆視后。她坦言在觀眾心中達至視后水平已經很開心，不過有獎就錦上添花，是一個實在的肯定：「每年最佳男、女主角得一個，當你有機會入圍角逐，就已經代表咗你係嗰個行列嘅人。」

無綫最近不斷有資深藝人離巢，當中包括姚子羚的好姊妹黃智雯、胡定欣等，她笑言自己都是「老人」，指有舊人離開，就會有新人加入，是正常現象：「我相信每間公司去到一個階段都有人走，同埋隨着年紀上嘅增長，需求嘅嘢都唔同，咁就會開始選擇走其他嘅路，舊人離開，新人入嚟係一個循環，冇停止過。」她自言在無綫仍有不錯的發展，加上合約未完，所以暫時未有離開的想法，現階段想先累積更高知名度。

尋求靈魂伴侶 現年43歲的她久未傳出戀情，問到會否隨着年紀增長，愈來愈心急找另一半？她坦言：「其實同年紀冇關係，唔代表你年輕嘅時候就唔需要人陪伴，不過唔同年齡，想搵嘅對象要求都唔同，依家嘅我最主要係想搵到一個同你心靈溝通得到，思想上同價值觀都相近嘅人。」又指結婚生小孩不是其人生清單的必做事項。