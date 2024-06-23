吳宇森重拍《喋血雙雄》 殺手轉「性」

環球電影公司於2022年宣布將重拍導演吳宇森港產片代表作《喋血雙雄》，並由法國影帝Omar Sy與英國女星Nathalie Emmanuel擔任主角，吳宇森將親自執導，今次是吳導自去年的《Silent Night》後的新作。影片將於8月23日在串流平台Peacock上線，新版《喋》劇照及故事內容近日率先公開。

舊版故事講述周潤發飾演的職業殺手在酒廊執行任務時誤傷葉蒨文飾演的歌手導致她失明，為籌醫藥費，殺手再接任務卻被出賣，被追殺期間李修賢飾演的探員奉命調查並因而與殺手惺惺相惜，「雙雄」並肩作戰。新版故事作出大改動，殺手一角改為女角色由Nathalie飾演，外號為「死亡女王」，她在巴黎執行任務時因拒絕殺死一名年輕失明少女而被追殺，同時亦被Omar飾演的警探追捕。除了兩位主角之外，同片亦有《阿凡達》（Avatar）男星森禾霍頓（Sam Worthington）、前法國球星簡東拿（Eric Cantona）等參演。