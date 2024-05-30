各自生活 否認傳言 郭晉安和平離婚 同歐倩怡傾掂數

郭晉安早前突然宣布與結婚18年的歐倩怡離婚，昨日他首度親身回應分訊，稱兩人是和平分開，不涉及第三者，大家有好好溝通，又否認兩年前分居將公司股份轉讓給家姐以避開離婚被分身家的傳言。

「三屆視帝」郭晉安、陳曉華、何依婷、莊子璇及何廣沛等昨日在將軍澳電視城為新劇《金式森林》進行造型暨拜神儀式。郭晉安與歐倩怡（Cindy）月初在社交網驚爆結束18年婚姻，透露早於兩年前已經分居，最終決定離婚。公布「分訊」後首露面的安仔亦是相隔兩年後再拍劇，受訪時坦言有點緊張，講到離婚原因，他說：「呢啲係我哋兩個人之間嘅事，係因為兩方面都需要有自己嘅進程。（和平分開？）和平㗎，大家傾好晒，大家知道對方嘅嘢、Cindy都明白、仔女都明白。（仔女唔開心？）冇！依家同小朋友都一齊住，大家相處得好開心，嚟緊8月我會陪大仔去英國讀書開學。（離婚影響工作心情？）冇嘢，都已經係兩年前嘅事，大家生活得好好，各自有自己生活。（離婚牽涉第三者？）唔會！人哋猜測嘅嘢唔好理咁多，呢啲係我哋私人事。」

有指安仔兩年前分居將健康產品公司股份轉讓給家姐以避分身家，對此他說：「呢啲嘢我同Cindy已經溝通好，大家都知道咩事，所以唔需要去揣測。（贍養費有冇爭拗？）呢啲我哋兩個知道，其實有咩都係我哋兩個去溝通，大家唔使擔心，不如大家擔心我咁耐冇拍劇會唔會緊張仲好。」

陳曉華禁莊子璇叫阿媽 陳曉華在劇中與安仔上演忘年戀，惹來網上不少討論，她也想不到大家對忘年戀有如此大反應。她稱拍拖不會考慮對方年紀，最重要是大家能溝通、對方專一、人品好，自己要找的是靈魂伴侶。講到安仔回復單身可會戲假情真？她笑說：「拍劇、拍劇，我會好認真去做呢個角色。」而首次拍劇的莊子璇則扮演安仔的女兒，對演出感到緊張，擔心演出不夠自然捱批。劇中繼母曉華笑言不准她叫阿媽，只能叫姐姐。

至於何依婷劇中拋棄羅子溢，向錢看轉投何廣沛懷抱，扮演豪門大少奶的她指演繹有難度，自言在家並不霸道，人妻也只是稱呼，仍有一顆少女心。