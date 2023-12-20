翠如撐拐杖開工 楊茜堯顯視后風範 劇本不離手

視后楊茜堯久未返娘家拍劇，現正忙於在內地拍無綫新劇，日前她提早為2歲囝囝慶生，笑言兒子大得太快，快將抱不起。而她日前在商場跟黃翠如及家姐楊卓娜同場拍攝，只見她劇本跟身，邊行邊唸對白，表現專業又勤力。

楊茜堯近日復出拍劇，在內地為無綫新劇《黑色月光》開工，早前百忙中提早為囝囝Eden慶祝2歲生日。昨日她在社交網大晒慶生的全家福及留言：「寶貝仔，你長大得好快，一下子就2歲了，但媽媽還未抱夠你，你和家姐已急不及待地長大了，現在的你，我抱得有點吃力，但媽媽還是喜歡抱着你，雖然你已不斷推開我。你今年生日，媽媽要工作，未能陪你度過，只能簡單地和你慶祝，希望你每一天都開心快樂，健健康康，我們每一個都很愛你！Happy birthday！」見她為囝囝預備了小朋友至愛的Baby Shark公仔蛋糕，非常有心思，不少網民讚Eden眼大大，似足爸爸羅子溢，絕對是潛力股！而姐姐「小珍珠」亦擁有一雙大眼睛，又攬實弟弟錫錫，相當有愛。楊茜堯昨日接受本報訪問時說：「驚一開工就冇時間，所以之前提早同細佬慶祝。」