止咳有計 中醫醒你秋冬養肺妙法

踏入秋季，日夜溫差變化大，容易產生咳嗽、流鼻水等症狀，令人更關注肺部健康。在中醫理論中，秋天五行屬金，肺為嬌臟，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，所以這個季節要養肺。究竟要如何做才能達到養肺效果呢？請來註冊中醫師黃晶晶教路，從飲食、湯水、按穴及運動等着手，讓大家可好好調理一番！

燥邪當道 食用雪梨 黃醫師謂從中醫角度，秋天主氣為燥氣，燥氣太甚便有機會傷到人體，發為燥邪。燥邪當道，最易耗傷人體的津液，除了嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾硬等症狀外，亦容易傷肺陰，導致咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀。她指多吃如雪梨、蘋果、奇異果、提子及青棗等水果，皆有助潤燥，當中尤其推介雪梨：「生食雪梨可清心降火、清熱生津。而雪梨皮有清心潤肺功效，可連皮煲湯，同時有預防皮膚乾燥、紓緩便秘之效。」另推薦新鮮青棗，可滋陰潤燥，兼補中益氣、養血安神。

滋潤湯水 煲海底椰 適逢秋季，滋潤湯水不可缺。黃醫師建議常飲沙參玉竹海底椰瘦肉湯，材料方面有北沙參15克、玉竹15克，海底椰50克，南北杏各10克，豬(月展)300克及陳皮半塊。其中沙參有養陰清肺、益胃生津之效，玉竹則養陰潤燥，生津止渴。而海底椰滋陰潤肺，如果本身有咳嗽，可選用較貴的非洲海底椰，若純粹滋潤的話，採用泰國海底椰即可。想簡單方便的話，則可將石斛、麥冬用5碗水煮40分鐘，再加入花旗參片焗10分鐘後飲用，有養陰潤肺、補氣等功效。

多做運動 提升免疫力 體內津液不足，容易令免疫力下降。黃醫師指，提升免疫力的最佳方法是多做運動，她說：「不妨趁秋高氣爽到戶外走走，例如行山、踩單車或跑步等。若喜歡靜態運動，可做瑜伽或八段錦，都有助養好肺氣，強化肺功能，能趕在冬季流感高峰期前提升免疫力。」另外，可按摩孔最穴、合谷穴及太淵穴3個穴位來潤肺止咳 ，其中合谷穴具有疏散風邪、清利肺氣等功效。 針對秋冬保濕的話，建議可按壓巨髎穴、顴髎位及三陰交穴。

撰文：林登麗

部分圖片：互聯網

雪梨皮有清心潤肺功效，建議可連皮來煲湯。 註冊中醫師黃晶晶 石斛、麥冬煲滾後，再加花旗參片焗10分鐘，飲用有養陰潤肺等功效。 合谷穴用於緩解過敏、感冒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛等。 新鮮的青棗滋陰潤燥，兼可補中益氣、養血安神。 沙參玉竹海底椰瘦肉湯是適合秋冬飲用的湯水。 靜態運動如瑜伽有助養好肺氣，強化肺功能。 奇異果及提子等水果，皆有助潤燥。 沒咳嗽的話，採用泰國海底椰煲湯即可。 孔最穴為肺經穴位，可用於治療咳嗽、喉嚨痛、支氣管炎等。