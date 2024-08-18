處暑熱未消 提防秋老虎

雖然二十四節氣已過了「立秋」，過幾天便是「處暑」，意味夏秋交替開始由熱轉涼。但近日的氣溫仍維持三十度左右，盛夏餘熱未散，故民間有「秋老虎」之說。正所謂「秋老虎，毒如虎」，大家要慢慢調理身體以適應換季變化，尤其在衣食住行都要留意保養，提防由秋老虎變成紙老虎生病呢！

衣食住行 全方位養生 有云「立秋不是秋，秋在處暑後」，想有效養生便要留意心情、衣着或運動各方面。秋天應對肺部，憂愁傷肺，故最好保持心情開朗平和。轉季時留意溫度轉變，出入冷氣地方提防溫差太大，要讓身體慢慢調適，例如可隨身帶一件外套備用，要留意穿着不宜太厚，以免身體過熱令毛孔擴張，反讓寒氣入侵。另可選擇步行、慢跑、游水和瑜伽等較輕鬆的運動，有助排出濕氣。

此外，肺燥氣虛會令身體疲憊無力，想補充元氣最好保持適當睡眠，早睡早起自然能減少累積燥氣。建議於晚上11時至凌晨1時（子時）和早上11時至下午1時（午時），在自然界中陰氣或陽氣最重的時候睡眠，能避免陰陽失調。此外，肚臍周邊的位置皮膚較薄，瞓覺時要用薄被蓋好作保暖之用。

補水潤燥 助身體適應 香港「立秋」後的氣溫持續酷熱，帶有「秋老虎」的餘威。從中醫角度指，燥是秋季的主氣，秋天五行屬金，金氣旺、金剋木，木和肝氣有關，易肝氣鬱結。此外，肺部容易被燥所傷，體內燥火熾熱會減少陰津，再加上秋天空氣較乾，皮膚表面水分容易揮發，讓內外都感到乾涸，皮膚又易乾裂痕癢，造成口乾、鼻塞、咳嗽、小便短少或大便乾結等徵狀。故平常應多飲水和煲滋潤湯水，調和體內燥熱，例如可用鷓鴣、螺頭等配以合掌瓜或木瓜煲湯，平常多吃蓮子、百合、桂圓、桃膠、淮山、銀耳、梨乾、胖大海和大棗等甘寒滋潤的食材。

節氣「處暑」在夏秋交替之時，人體要慢慢調整適應。面對漸漸乾燥的天氣，應多吃蔬果和滋潤食物如雪梨、蘋果、甘蔗、芝麻和海帶等，早上可飲一杯蜜糖水來清熱解毒，如屬燥熱體質可加金銀花或菊花泡水。至於煎炸和辛辣食物等，便要適可而止。凍飲更加可免則免，想解渴的話，不妨以西瓜等代替。

撰文：林佩婷

圖片：互聯網