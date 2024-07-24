潮住巴黎新酒店 感受法式魅力

法國巴黎是著名的浪漫之都，適逢即將迎來四年一度的世界級體壇盛事，更吸引不少人計劃前往當地親身感受賽事的熾熱氣氛，順道暢遊一番。近年巴黎亦有不少特色新酒店落成，其中瑪海區（Le Marais）就有以法國文豪為主題的酒店，重現19世紀時期的沙龍布局；還有其他新酒店登場，讓旅客全方位體驗法國的動感與熱情。

皇室御用 繽紛田園 由著名瑞典設計師Martin Brudnizki設計的酒店La Fantaisie Paris，早前在巴黎第9區中心的卡德街（Rue Cadet）開幕。由於酒店位處16世紀的園丁大師Jean和Jacques Cadet所打造的花園，並為皇室查理九世提供水果和蔬菜，因此酒店的裝潢亦以淡綠色、暖黃色和珊瑚色為主色調，再加上鬱鬱葱葱的綠色植物、天花板和牆壁上的花卉圖案，構成一個枝繁葉茂、五彩繽紛的花園。

酒店提供63間客房和10間套房，擺放了不少植物主題的裝飾品，另設有庭院花園和頂層露天酒吧，讓大家猶如沉浸在大自然般。酒店餐廳Golden Poppy由米芝蓮三星女廚Dominique Crenn主理，亦是其在巴黎開設的首間餐廳，提供糅合加州和日本風味的魚素佳餚，亦有供應自助早餐，讓人大快朵頤。另外，酒店的地下水療中心是由地下停車場改建而成，設有按摩浴池和土耳其浴室等設備，讓大家盡情放鬆身心。房價每晚由€391起（約HK$3,325）。

童話小屋 奇想世界 酒店集團Maisons Pariente在法國設有多間風格獨特的精品酒店，而去年下旬更進駐瑪海區，開設巴黎市中心首間酒店Le Grand Mazarin，旋即被著名旅遊雜誌《AFAR》評選為2024年歐洲最佳新酒店之一，可說是架勢十足。

酒店提供61間客房，其中包括14間套房，最大房型為Mazarin套房，面積約409至527平方米，大部分設有露台，亦有可供家庭連通的房間，最多可容納10人。當中以色彩繽紛的玩具屋設計房間最為矚目，事關同樣出自Martin Brudnizki手筆，採用法國古典主義及風格，用色大膽、圖案獨特作飾，床上方還會懸掛着一張掛氈天篷，洋溢現代氣息之餘，又令人如置身於童話故事之中。

此外，酒店一樓設有全日餐廳Boubalé，裝潢上採用複雜的圖案堆疊，具有濃厚東歐色彩，日間會供應半自助餐，晚上則由屢獲殊榮的以色列主廚Assaf Granit掌舵，炮製東歐傳統的猶太美食，是巴黎少見的東歐餐廳。

酒店地下室設有水療中心，由巴黎人氣化妝品店Oh My Cream經營，最為特別的是天花板上繪滿希臘神話壁畫，同時亦設有健身室，元素多多。房價每晚由€490.4起（約HK$4,170）。

向大師致敬 優雅奢華 於去年開業的Maison-Proust酒店同樣位於瑪海區，共有6個樓層、23間客房，每間客房面積從20到100平方米不等，並由曾經負責巴黎五星級酒店La Réserve Paris，以及摩洛哥La Mamounia等多間酒店的室內設計師Jacques Garcia操刀設計，從布料材質和紋理等都一一細心挑選，並以法國文學大師馬塞爾‧普魯斯特（Marcel Proust）為主題，擺放了多款藝術品和古董，重現19世紀末法國美好時代的輝煌沙龍（豪華會客廳）。除了6樓為普魯斯特故居外，每間客房均以其崇拜的著名人物來命名，例如有雷諾阿、馬奈、莫奈、波德萊爾等，並根據各人物的個性而度身設計，裝潢別致奢華。酒店同時展示了30幅從拍賣會競投得來的藝術品，並設有放置了逾1,200本珍稀藏書的圖書館，日期可追溯到1922年普魯斯特去世之前，無論設計和文化方面都很有看頭。當然也不少得美食醫醫肚，酒店的酒吧提供「Proustified」菜單，包括有手工雞尾酒、鵝肝和薄餅等。如果想放鬆身心，酒店的摩爾式水療中心被稱為「水沙龍」，設有10米長的恒溫泳池，泥柱上每塊瓷磚更是由摩洛哥工匠人手塗漆和拼湊，花了1年多才完成組裝，可說是匠心之作，毗鄰還有3間水療室提供按摩和身體護理服務。房價每晚由€1,000起（約HK$8,503）。

撰文：李芷玲

圖片：互聯網