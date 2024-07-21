大暑來襲 降溫養生首要補水
近日氣溫經常維持30多度，酷熱難耐，明天更是廿四節氣中的「大暑」，此時太陽來到黃經120°位置，亦即是全年最炎熱、陽氣最盛的一天，如此高溫很易對身體造成傷害，日常生活有甚麼要注意呢？哪些食物有助消暑養生？以下為你逐一介紹。
避免暴曬 適時噴霧
大暑烈日當空時，建議避免做非必要的戶外活動和運動，更不要長時間暴曬，容易導致脫水、中暑等徵狀；加上紫外光強勁，有機會造成皮膚曬傷。如果迫不得已要在戶外活動，就要穿具吸汗排熱功能的輕便淺色衫、戴闊邊帽遮擋太陽，以及塗上合適的防曬產品。想快速散熱的話，可帶一樽冰水，除了飲用之外，亦可放於手腕內側、手掌心、頸部、膝蓋後方及太陽穴等微絲血管靠近表皮的部位，有助身體快速降溫。此外，也可於外出前一晚將裝滿清水的噴霧瓶放進冰箱，第二天外出當感到熾熱時噴於臉上或身體，便可迅速降溫。
多次小量 戒喝凍飲
炎夏適時喝水是最為重要，宜多次小量，因大量飲水不但會沖淡胃液，影響消化功能，更有機會引起反射排汗亢進。雖然天氣炎熱，但切忌不停喝凍飲，因氣溫太高，身體內部都處於高溫狀態，喝太多凍飲對腸胃有所傷害。同一道理，吃太多生冷食物亦會對脾胃會造成損傷。回家後可用稍低於體溫的水洗澡，但不要在身體發熱冒汗時沖凍水涼，人的毛孔處於張開狀態，突然用冷水沖洗，寒氣容易侵入體內引致生病。即使是暖水洗浴，洗澡後亦不要吹風，老人及嬰孩更需注意。此外，也不要長時間吹冷氣，空氣不流通會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、乏力、傷風等症狀，反而要不時呼吸新鮮空氣。
吃得清淡 健脾養胃
講完大暑宜忌，就要講吓養生之法。大暑期間人體易受高溫及濕氣影響，繼而出現濕困徵狀，脾胃特別難受，飲食宜「以清為補」，以清淡、易消化為原則來健脾養胃，例如避免吃過油、過辣、過燥的食物。清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等，補氣消暑食物則有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等，健脾養胃食物有赤小豆、薏米、南瓜等。此外，也可多吃涼瓜，清熱之餘還可增進食欲，遠離濕熱邪氣，還可預防中暑。冬瓜也是大暑必吃食物，因瓜皮能祛濕，瓜肉補水，瓜核有潤腸及美顏作用，最方便的製法是煲冬瓜水或冬瓜湯。
推介食療
荷香冬瓜薏米赤小豆豬腱湯（3~4人分量）
材料：冬瓜1斤、乾荷葉1片、生薏米1.5両、赤小豆1両、豬腱約3/4斤、薑2片、蜜棗2枚、陳皮1塊
做法：
1.薏米及赤小豆浸水約1小時。
2.荷葉洗乾淨，冬瓜洗淨去籽，連皮切開。
3.豬腱放入滾水汆燙約3分鐘。
4.把10至12碗水煮沸，加入所有材料，以大火煲20分鐘後，轉中細火煲45分鐘。
功效：美白、祛濕、下火
涼瓜蘋果羅漢果茶（7~8人分量）
材料：涼瓜1個、羅漢果1個、蘋果2個、紅棗3枚
做法：
1. 涼瓜切片，蘋果去皮去籽切片，羅漢果洗淨後敲開。
2. 將全部材料放入鍋內，以2公升水煲30分鐘。
功效：清熱、祛濕
撰文：明藹寧
圖片：互聯網
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