白夜巴黎塞納河移動饗宴

夏日遊巴黎，無論是為了一湊四年一度的國際體壇盛事熱，還是單純的購物觀光，到了晚飯時間，天色仍是像白天一樣，要到接近晚上10時才日落。而想享受巴黎白夜，最歎的活動之一莫過於乘坐遊船邊欣賞塞納河兩岸的歷史建築，邊品嘗由頂級餐廳的大廚為你精心烹調的法國菜。

殿堂級廚神開設 說到巴黎塞納河上的遊船晚餐，首推當然是由法國星級廚神Alain Ducasse開設的Ducasse sur Seine。它是巴黎第一家100%電動遊船餐廳，船上以全落地式大玻璃窗環繞，提供極開揚的塞納河沿岸景致。停泊地點就在艾菲爾鐵塔對岸的Port Debilly碼頭上，碼頭旁是橫跨塞納河、逾200年歷史的耶拿橋（Pont d'Iéna）。

這家「味」力移動餐廳每晚8時45分都會駛離碼頭，載着食客展開2小時遊河兼4至6道菜的美食之旅，每位收費由€170至€525（約HK$1,445至HK$4,464）不等。美食方面由主廚Jean-Philippe Berens跟超過30位廚師團隊負責，以每日新鮮運到的時令食材，為食客精心炮製他們定期創作的精緻高級當代法式菜餚。例如以士多啤梨及意大利青瓜配橄欖油醋汁製作的沙律，洋溢法國夏日風情；散發地中海風味的海螯蝦配柑橘和新鮮香草，口感清爽輕盈。還有以煮熟的新鮮鯛魚做主角，配上紅辣椒和車厘子，再放上一些橙黃色的萬壽菊花瓣，擺盤細緻，色澤和風味俱高。

人氣開揚玻璃船 另一家人氣遊船餐廳Bateaux Parisiens同樣設於艾菲爾鐵塔腳下，名為Diamant II是一艘擁有特幼柱身設計的玻璃船，無論坐在船那個位置，即使是船中心不靠窗的位置，都沒有被柱位遮擋的問題，視野超開揚。船上每晚提供兩輪3至4道菜的晚餐，下午6時15分的頭輪出航時間約1小時15分，下午8時30分的尾輪出航時間約2小時30分，每位由€95起至€215（約HK$808至HK$1,828）不等，視乎你選擇的時段及用餐位置等而不同。

餐廳主打供應着重原汁原味的傳統法國料理，由行政總廚Cedrick Navarette主理，每天使用時令食材在船上新鮮烹製，配合時尚的擺盤，為每道菜增添色彩。像一道以鰹魚入饌的前菜，採用了意大利西西里Caponata茄子番茄蒜粒醬底，並放上帕爾馬芝士及辣味油醋汁，優雅精緻，清新開胃。又例如看似簡單不花巧的香煎三文魚扒配蘆筍，跟旁邊的白酒牛油芥末籽佐醬可謂絕配。此外，以意大利香醋煮過茄子來配搭烤鴨肉，茄香肉嫩，更是叫人一再回味。再以士多啤梨雪葩配保加利亞雪糕的Vacherin法式雪糕蛋糕作結，Perfect至極！

總統授銜工藝師 第三家推介是Le Capitaine Fracasse，相較之下這家遊船餐廳觀景大玻璃之間的柱位設計較粗，不過他們找來早在1991年獲法國總統頒授MOF法國最佳工藝師頭銜的國家級大廚Martial Enguehard坐鎮，年中吸引不少食客上船一試其手藝。菜式方面，頭盤是一道鴨肝醬佐胡椒紅鹽配檸檬調味羅勒醬醃製三文魚，以及加入魚子醬的意大利青瓜蓉及帶檸檬香的Mélisse水芹，衝擊味蕾。接着是海鱸魚片配加入蘋果醋的忌廉醬，伴焦糖甘筍、飛碟瓜及海蘆筍，或放上用橄欖油、羅勒和大蒜勻調的醬料拌雞肉，配上以烤茴香和帕爾馬芝士和忌廉拌勻的法國紫色薯仔蓉伴時蔬。最後以浸泡過咖啡糖漿的杏仁海綿蛋糕、咖啡忌廉，再放上黑朱古力，一層層的經典法式甜品之一L'Opera蛋糕，劃上完美句號。此餐廳逢星期日至星期五，只提供晚上8時15分一個約2小時的3道菜晚餐時段，星期六分別有6時和8時40分兩個時段，每位€75起（HK$638起）。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

餐廳會不時以季節性新鮮食材創作特色菜餚，包括這道加入羊肚菌和酢漿草炮製的白蘆筍鍋。 Ducasse sur Seine是巴黎第一家100%電動遊船餐廳，由法國星級廚神Alain Ducasse開設。 前菜以鰹魚入饌，底下配意式西西里Caponata茄子番茄蒜粒醬，上方則放有帕爾馬芝士及帶辣味油醋汁，清新開胃。 Diamant II號是塞納河上另一家人氣玻璃船餐廳，由Bateaux Parisiens經營，每晚提供兩輪3至4道菜的晚餐。 L’Opera蛋糕是經典法式甜品之一，其三角外形令人聯想到途經的羅浮宮博物館。 Le Capitaine Fracasse的登船地點設在比爾哈凱姆橋（Pont de Bir-Hakeim）下的人工天鵝島上，由Bir-Hakeim地鐵站步行前往只需約4分鐘。 以士多啤梨及意大利青瓜配橄欖油醋汁製作的沙律，清新開胃。 餐廳裝潢時尚簡約，加上以全落地式大玻璃窗環繞，提供極開揚的用餐環境。 香煎三文魚扒配蘆筍，皮脆肉嫩，伴白酒牛油芥末籽既是佐醬又是點綴，為整道菜更添不平凡的色彩。 玻璃船的特幼柱身設計，無論坐在船側靠窗位置或是船中心不靠窗的位置，景觀都是一絕。 海鱸魚片配加入蘋果醋的忌廉醬，伴焦糖甘筍、飛碟瓜及海蘆筍，魚肉鮮甜，瓜筍脆爽。 MOF頭銜主廚Martial Enguehard 煮熟的新鮮鯛魚配紅辣椒和車厘子，綴以橙黃色的萬壽菊花瓣，色澤和風味俱佳。 主廚Jean-Philippe Berens 這款Vacherin法式雪糕蛋糕，用了保加利亞雪糕配士多啤梨雪葩，加埋以蛋白及杏仁粉製成的達克瓦茲（Dacquoise）酥脆餅底，味道不太甜帶微酸，是夏日消暑甜品。 行政總廚Cedrick Navarette 橄欖油、羅勒和大蒜勻調的醬料拌勻特選高級雞肉，配上帕爾馬芝士和忌廉拌勻的法國紫色薯仔蓉伴時蔬，色香兼備。