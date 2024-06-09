肥「糉」難分？營養師教你健康食法

趁端午節來臨，不少人會食糉應節。雖然有些糉子細細件，但其實很多款式暗藏高油、高脂肪的餡料，一不留意吃太多，容易造成熱量超標和腸胃不適等情況。請來家營營養中心的營養師溫巧晴（Amy），教你如何食得健康及消滯良方，讓大家享受美食之餘又能減輕身體負擔。

餡料豐富 容易超標 糉子口味繁多，當中最高致肥風險的，Amy首選裹蒸糉，她解釋：「裹蒸糉一般由糯米、綠豆，肥豬肉、臘肉、鹹蛋黃等製成，加上糯米會用油拌勻，1隻大約有1,400卡，相當於大約6碗白飯的熱量。」如果想吃得較健康，她建議可改吃脂肪含量和熱量相對較低的紅豆沙糉或綠豆糉，她補充：「亦可選不含肉類和鹹蛋黃等高脂肪材料的素糉，脂肪含量和熱量同樣較低。」另外，冰糉比一般糉子較細，而且以水果蓉做餡料，並用水晶粉代替糯米製作外皮，是較少負擔的選擇。

三類人士 嚴加控制 Amy提醒部分人士需要控制糉的進食分量，她說：「一般糉子主要由較難消化的糯米製成，消化能力較弱人士吃太多的話，有機會引起腹脹及腹痛情況。另外，糯米的升糖指數較高，會影響血糖水平，因此糖尿病人士亦需要注意食用分量。」加上糉的熱量、脂肪及鈉含量偏高，患有三高人士同樣不宜大量享用。Amy建議一般人可吃半隻糉或一隻迷你糉當作一份正餐，並搭配蔬菜和水果一同品嘗，以增加飽足感及膳食纖維，保持均衡的營養攝取。

動手自製 減少熱量 若注重健康又想食得痛快，可考慮自行挑選食材自家炮製糉子，Amy有以下提議：「可選用瘦肉如豬柳、去皮雞肉代替五花腩，並以瑤柱、冬菇、蝦米代替臘味來提升香味，同時可混合糙米、五穀米等取代糯米，減少糉的整體熱量和脂肪含量。」若進食過量出現飽滯或消化不良時，Amy謂可喝適量暖水幫助腸道蠕動、紓緩腸胃不適。亦可飲用山楂茶，因山楂能刺激胃酸分泌，有助消化。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網、受訪者提供

裹蒸糉加入了肥豬肉、臘肉、鹹蛋黃等高脂肪餡料，一隻的熱量已高達1,400卡，相當於6碗白飯。 糉子由大量糯米炮製而成，其升糖指數較高，糖尿病人士需注意食用分量。 混合糙米可減低糉的整體熱量，也能增加飽足感。 冰糉的體積較小，並使用水果蓉和水晶粉製作餡料與外皮，熱量和脂肪含量較低。 吃糉時建議額外補充一碟灼菜，以增加膳食纖維，保持均衡的營養攝取。 若出現食滯情況，可飲用山楂茶幫助腸胃消化。 素糉不含肉類和鹹蛋黃等高脂肪材料，屬糉子中的健康之選。 自行包糉可選用瘦肉代替五花腩，例如豬柳和去皮雞肉等。 香港營養師學會認可營養師溫巧晴