副刊

肥「糉」難分？營養師教你健康食法

糉子雖然是應節食品，但不少款式使用高油、高脂肪的餡料。 糉子雖然是應節食品，但不少款式使用高油、高脂肪的餡料。
糉子雖然是應節食品，但不少款式使用高油、高脂肪的餡料。
趁端午節來臨，不少人會食糉應節。雖然有些糉子細細件，但其實很多款式暗藏高油、高脂肪的餡料，一不留意吃太多，容易造成熱量超標和腸胃不適等情況。請來家營營養中心的營養師溫巧晴（Amy），教你如何食得健康及消滯良方，讓大家享受美食之餘又能減輕身體負擔。
餡料豐富 容易超標
糉子口味繁多，當中最高致肥風險的，Amy首選裹蒸糉，她解釋：「裹蒸糉一般由糯米、綠豆，肥豬肉、臘肉、鹹蛋黃等製成，加上糯米會用油拌勻，1隻大約有1,400卡，相當於大約6碗白飯的熱量。」如果想吃得較健康，她建議可改吃脂肪含量和熱量相對較低的紅豆沙糉或綠豆糉，她補充：「亦可選不含肉類和鹹蛋黃等高脂肪材料的素糉，脂肪含量和熱量同樣較低。」另外，冰糉比一般糉子較細，而且以水果蓉做餡料，並用水晶粉代替糯米製作外皮，是較少負擔的選擇。
三類人士 嚴加控制
Amy提醒部分人士需要控制糉的進食分量，她說：「一般糉子主要由較難消化的糯米製成，消化能力較弱人士吃太多的話，有機會引起腹脹及腹痛情況。另外，糯米的升糖指數較高，會影響血糖水平，因此糖尿病人士亦需要注意食用分量。」加上糉的熱量、脂肪及鈉含量偏高，患有三高人士同樣不宜大量享用。Amy建議一般人可吃半隻糉或一隻迷你糉當作一份正餐，並搭配蔬菜和水果一同品嘗，以增加飽足感及膳食纖維，保持均衡的營養攝取。
動手自製 減少熱量
若注重健康又想食得痛快，可考慮自行挑選食材自家炮製糉子，Amy有以下提議：「可選用瘦肉如豬柳、去皮雞肉代替五花腩，並以瑤柱、冬菇、蝦米代替臘味來提升香味，同時可混合糙米、五穀米等取代糯米，減少糉的整體熱量和脂肪含量。」若進食過量出現飽滯或消化不良時，Amy謂可喝適量暖水幫助腸道蠕動、紓緩腸胃不適。亦可飲用山楂茶，因山楂能刺激胃酸分泌，有助消化。
撰文：李芷玲
部分圖片：互聯網、受訪者提供
裹蒸糉加入了肥豬肉、臘肉、鹹蛋黃等高脂肪餡料，一隻的熱量已高達1,400卡，相當於6碗白飯。裹蒸糉加入了肥豬肉、臘肉、鹹蛋黃等高脂肪餡料，一隻的熱量已高達1,400卡，相當於6碗白飯。
裹蒸糉加入了肥豬肉、臘肉、鹹蛋黃等高脂肪餡料，一隻的熱量已高達1,400卡，相當於6碗白飯。
糉子由大量糯米炮製而成，其升糖指數較高，糖尿病人士需注意食用分量。糉子由大量糯米炮製而成，其升糖指數較高，糖尿病人士需注意食用分量。
糉子由大量糯米炮製而成，其升糖指數較高，糖尿病人士需注意食用分量。
混合糙米可減低糉的整體熱量，也能增加飽足感。混合糙米可減低糉的整體熱量，也能增加飽足感。
混合糙米可減低糉的整體熱量，也能增加飽足感。
冰糉的體積較小，並使用水果蓉和水晶粉製作餡料與外皮，熱量和脂肪含量較低。冰糉的體積較小，並使用水果蓉和水晶粉製作餡料與外皮，熱量和脂肪含量較低。
冰糉的體積較小，並使用水果蓉和水晶粉製作餡料與外皮，熱量和脂肪含量較低。
吃糉時建議額外補充一碟灼菜，以增加膳食纖維，保持均衡的營養攝取。吃糉時建議額外補充一碟灼菜，以增加膳食纖維，保持均衡的營養攝取。
吃糉時建議額外補充一碟灼菜，以增加膳食纖維，保持均衡的營養攝取。
若出現食滯情況，可飲用山楂茶幫助腸胃消化。若出現食滯情況，可飲用山楂茶幫助腸胃消化。
若出現食滯情況，可飲用山楂茶幫助腸胃消化。
素糉不含肉類和鹹蛋黃等高脂肪材料，屬糉子中的健康之選。素糉不含肉類和鹹蛋黃等高脂肪材料，屬糉子中的健康之選。
素糉不含肉類和鹹蛋黃等高脂肪材料，屬糉子中的健康之選。
自行包糉可選用瘦肉代替五花腩，例如豬柳和去皮雞肉等。自行包糉可選用瘦肉代替五花腩，例如豬柳和去皮雞肉等。
自行包糉可選用瘦肉代替五花腩，例如豬柳和去皮雞肉等。
香港營養師學會認可營養師溫巧晴香港營養師學會認可營養師溫巧晴
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