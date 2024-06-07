中醫教路力保三千煩惱絲

不少男士踏入中年需要面對頭髮問題，當中脫髮、頭髮稀疏可算係一大煩惱，分分鐘令外觀大打折扣。除了基因遺傳外，壓力、不良生活習慣等也跟頭髮質量息息相關。想親愛的爸爸避免陷入「M字額」或禿頭等惱人情況？找來註冊中醫師彭明慧教路，讓大家可從日常護理、按穴道及食療多方面着手，大大減低後天因素導致的脫髮狀況。

作息規律 紓緩壓力 要改善脫髮問題，彭醫師謂可從多方面入手。她強調腎主生髮，用腦過度或房事不節會耗傷腎氣：「腎氣虛則導致髮質變差、脫髮加劇。」另外，充足睡眠和作息規律亦對育髮甚為關鍵，她解釋：「中醫學角度晚上11時至凌晨1時為膽經運行，凌晨1時至3時則為肝經運行，肝膽負責新陳代謝為主，而肝腎負責供養血液給頭髮，若得不到足夠營養及休息，會影響造血功能，氣血不足，頭髮得不到滋養會變得脆弱兼容易脫落。」 此外，情緒焦慮鬱結、過度思慮亦會影響氣血運行產生氣滯，要適當地紓緩壓力，避免情緒過度波動，可保護肝腎功能，藉以減少脫髮風險。

刺激穴位 黑色食物 按壓穴位對頭髮健康也有一定幫助，彭醫師指出可通過按腳底的湧泉穴及腳踝的太溪穴來啟動腎經，改善腎臟功能，她說：「若持之以恒每天刺激穴位，腎臟功能就能有效提升，有助減少掉髮或白髮。」飲食方面，過度進食油膩、高脂肪或辛辣等刺激性食物會令痰多濕困（即痰濕），導致頭皮屑、油脂過多，加重脫髮問題。平時多吃黑豆、黑芝麻、海帶及烏骨雞等黑色食物，可補益肝腎，養血烏髮，腎水足則能烏鬚健髮。

梳頭按摩 天然洗髮 彭醫師亦建議要養成着重頭皮健康的習慣，例如每天勤用木梳或豬鬃毛梳來梳頭，或用五指均勻地按摩整個頭部，皆可促進頭皮血液循環。同時避免以高溫近距離吹頭、減少染髮及電髮，及少用含有化學成分的美髮產品。想使用天然洗髮水的話，可以菊花8錢、蔓荊子5錢、側柏葉5錢、川芎3錢、桑白皮5錢、白芷3錢、細辛2錢、旱蓮草5錢，用水熬煮後去渣便可用來洗髮。若想烏髮固髮，養血活血，可一試以側柏葉2両及薄荷5錢用水熬煮的洗方，同樣是去渣後即可使用。

撰文：林登麗

部分攝影：胡振文

用腦過度會耗傷腎氣，導致髮質變差。 位於足內側，內踝尖與跟腱之間凹陷處的太溪穴是補腎大穴。 每天勤用木梳或豬鬃毛梳來梳頭，能促進頭皮血液循環。 菊花、蔓荊子、側柏葉等經熬煮後，可用來洗髮。 充足睡眠和作息規律對育髮甚為關鍵。 湧泉穴位於腳底板人字狀紋路的交叉點，刺激此穴能提升腎機能。 不妨以側柏葉及薄荷製成天然洗髮水。 註冊中醫師彭明慧 辛辣等刺激性食物會導致頭皮屑、油脂過多，加重脫髮問題。 避免以高溫近距離吹頭、減少染髮及電髮。