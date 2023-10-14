女星瘦身大法營養師升級建議

秋高氣爽，氣溫逐漸變得清涼乾燥，身體基礎代謝率上升，因此秋日是非常適合減脂的季節。市面上減肥方法非常多，不知該從何開始？其實可以參考近期大熱內地女星虞書欣的減肥小貼士，對比剛出道時臉上有嬰兒肥與雙下巴，她如今已瘦身有道，五官輪廓清晰，身形都變得更清瘦。今次還邀請了新西蘭註冊營養師梁嘉文（Carman）為大家分析虞書欣的減肥方法可行程度，以及有甚麼需要留意的地方；如果大家想擁有健康瘦的體態不妨參考一下啦！

虞書欣6大減肥Tips 近期因電視劇《雲之羽》而人氣急升的虞書欣，在劇中飾演一位美艷冷酷的女殺手，大家看到她在劇中的演出，除了看到她出色的演技之外，還被大家稱讚瘦成了清冷的美女，擺脫之前可愛肥的形象。她在個人Vlog分享了自己的6個減肥貼士，以及在劇組中的一日減肥餐單，到底這種減肥方法可行嗎？

貼士 ‧早上一杯黑咖啡

‧主食選擇低碳水食物（例如紫薯、紅薯、粟米、燕麥等）

‧多食蛋白質，每餐攝入一個拳頭分量（優質蛋白質如牛肉、雞胸肉、魚肉、蝦肉等）

‧多喝水

‧睡前4小時不進食

‧可以適當獎勵自己低熱量小零食

劇組餐單 早：黑咖啡、燕麥碗（內有香蕉、藍莓、奇亞籽、低熱量花生醬）

午：蔬菜沙律

晚：不吃

營養師改良建議 Carman認為虞書欣的減肥小貼士之中有不少值得想減肥人士借鑑，例如提倡用高纖不精製的碳水化合物，如紫薯、紅薯等。事關這些原型食物纖維量豐富，能增加飽肚感、控制食量並保持腸道暢通。纖維也是益生菌的食物，能幫助保持益生菌活存率，穩固免疫力。Carman也鼓勵多飲水，因為可以間接減少飲用高糖分飲品，從而減少攝取流離糖和額外熱量。減脂期間偶有覺得「口痕」的時刻，不用過於極端戒斷所有零食，有時可以獎勵自己，食用低熱量零食如堅果，含有優質脂肪對身體健康也有益處。

此外，食用優質蛋白質亦有助飽肚感，同時可以防止營養不良引起的脫髮，預防免疫力下降和肌肉流失，並提升新陳代謝率。而減少食用加工肉類，也能減少鹽分吸收，預防高血壓和水腫。Carman推薦大家可以食用低碳水的蛋白質，例如雞蛋、豆腐；既方便預備，而且熱量低。雖然如此，但也要留意煮食用油量，因為雞蛋是吸油的材料，所以蒸、烚、水煮較好。

減脂必做2件事 除了虞書欣之外，不少內地、韓國、日本的女星在分享自己的減脂貼士之中都指需要喝很多水，以及每天至少飲用一杯黑咖啡。Carman也建議大家每日飲用足夠水：「正常人每日需要飲水量公式為30-35毫升×體重（公斤），例如體重50公斤，應喝約1500~1750毫升水，即是大約6至8杯半水。喝水作用能保持體液平衡預防缺水外，它能有助排毒，保持腸道健康，亦能有提加飽肚感，減少想食零食的感覺。」

另外，對於黑咖啡她持有保留態度，雖然黑咖啡有助去水腫，因為咖啡是利尿劑，飲用後能減少體內水分而減了體重，但並不是減少了體內脂肪。而且咖啡會阻礙身體吸收鐵質及鈣質，這兩種營養素對女性健康尤其重要，例如預防貧血、紓緩經期時疲勞、骨質健康等。加上咖啡因會刺激胃酸分泌，所以不適合有胃病人士飲用。

不建議戒晚餐 虞書欣為了拍戲時能保持最佳狀態，劇組餐單中是不吃晚餐，防止第二天皮膚水腫。但這種極端方法，普通人可以借鑑嗎？Carman指雖然不鼓勵太夜食晚餐以免消化不良，但也不需完全戒掉晚餐，因多吃餐數比起少吃餐數有助增加新陳代謝。要注意的反而是每日三餐的比例，集中早午餐分量較多，晚餐可預備輕食。如果有糖尿病、腸胃病人士更不適合太長時間不進食，以免影響病情導致血糖低、胃痛等。

高蛋白質低脂食譜 Carman為大家分享了兩個高蛋白低脂的煮食食譜，簡單易做，有興趣的不妨跟着步驟炮製出美味營養餐。

三文魚蔬菜煎蛋餅 材料：三文魚200克、蛋2隻、番茄1個、菠菜1碗、西蘭花1/4個、洋葱半個、蒜蓉1茶匙、橄欖油1茶匙、黑胡椒粉少許、鹽1/3茶匙

做法： 1.將三文魚洗淨，切成條狀用黑胡椒和鹽略醃，備用。

2.各種蔬菜洗淨切粒，備用。

3.雞蛋拂成蛋漿備用。

4.中火預熱易潔鑊，將三文魚煎至半熟盛起。

5.用油炒香洋葱、蒜蓉，然後加入各種蔬菜炒至腍身，放入三文魚，加入蛋漿，煮熟即成。

牛油果日式豆腐沙律 材料：牛油果半個、日式豆腐1磚、沙律菜1碗、車厘茄半碗、日式芝麻醬1湯匙

做法： 1.沙律菜、車厘茄洗淨備用。

2.牛油果去核去皮，切片或粒；豆腐切片或粒，備用。

3.將沙律菜放在碟上，放入牛油果和豆腐。

4.車厘茄伴碟（或拌勻），再淋上芝麻醬即成。

撰文：羅學芝

近期虞書欣的狀態非常好，連上鏡都顯瘦。 虞書欣每餐都需要攝取優質蛋白質。 減肥收身期間避免吃加工肉類及製品。 成年人每日需要補充足夠水分。 三文魚蔬菜煎蛋餅 虞書欣認為每日早上一杯黑咖啡，有助消水腫。 營養師梁嘉文為大家分析減肥方法。 吃雞蛋、豆腐等食材除有助飽肚外，還能增加肌肉量。 黑咖啡有助於去水腫，但並不會直接減少體能脂肪。 牛油果日式豆腐沙律 燕麥碗是歐美近幾年來很流行的料理手法，做法就是將燕麥片浸泡在水或牛奶以及個人喜歡的水果之中過夜作第二天早餐之用。 主食選擇低碳水高纖維的原型食物，例如紫薯、粟米等。 有時可以吃低脂的小零食獎勵自己。 三文魚和雞蛋蘊含蛋白質，炮製成開放式三文治，營養豐富又美味。