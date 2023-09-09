限量激罕 33 Stradale傳奇重生

限量定製版33 Stradale

售價：170萬歐元（未連稅折約1,430萬港元）

擁有逾百年歷史的意大利汽車品牌Alfa Romeo曾推出過不少經典車型，其中於1967年全球首款配備「蝴蝶門」的33 Stradale，可說是經典中的傳奇。最近廠方特別以此傳奇為基礎，限量「重生」33輛定製版33 Stradale。據海外媒體報道，雖然售價要170萬歐元（未連稅折約1,430萬港元），但全數早已被認購一空。

3秒內破百 性能出眾 限量生產33輛的全新定製版33 Stradale雙座跑車，是「Bottega」團隊根據客戶要求和喜好由專業工匠手工打造，每輛車都是獨一無二。通過融入嶄新設計元素，車外車內不僅重新詮釋1967年33 Stradale的風格特徵，更預示了品牌未來的設計細節，力求營造獨特的駕駛環境，同時保留1967年傳奇跑車的美學傳統。當中鋁質H形框架和碳纖維單體車身，確保整體剛性和輕量化；而車頂結構由碳纖維和鋁合金製成，配以前鉸式蝴蝶門的碳纖製窗框。動力規格方面，提供汽油及純電兩個版本選擇，前者搭載中置3.0L V6雙渦輪增壓引擎及8前速雙離合器波箱，並以後輪驅動輸出逾620hp馬力，3秒內可完成0~100km/h加速，極速達333km/h；至於純電版本則有逾750hp功率輸出及450km（WLTP）續航里程。另融合了廠方出色的工程技術，配備帶主動減震器的雙橫臂懸掛系統和前軸升降裝置，藉此提升操控性和舒適性。

融入新設計 藝術雕塑 全新面罩正中央用上將廠徽「鑄」入其中的立體浮雕設計，從正面可見大大個廠徽標誌，從其他角度則可看到其鋁材與碳纖結構，儼如一件藝術雕塑。同時沿用上下雙頭燈布局，不過就換上全LED，並加入由一道斜間燈條及多條細間燈條綑邊的日間行車燈。至於截尾式豐臀，不僅起用時尚的LED大圓尾燈，還採用V形線條的全新尾翼設計。配以腳下20吋輪圈，前輪拱後方依舊有白底三角Quadrifoglio四葉草標誌。當然唔少得一對前鉸式蝴蝶門，以及無縫向上彎曲至車頂的車窗設計，配合全車碳纖擾流套件，整體空氣動力效率出色，空氣阻力系數為0.375Cx。

機械感操控 簡約車廂 極致簡約的豪華車廂，目的是讓駕駛者專注於操控上，內飾更提供走復古路線的「Tributo」及帶強烈運動風格的「Alfa Corse」選擇。兩者最大分別在於前者大量採用鋁製物料及皮革裝飾，後者則以碳纖及和Alcantara裝飾為主。今次示範車屬於前者，中控台不設中央觸控屏幕，改為採用似足飛機駕駛艙的鋁製控制裝置，各式機械感十足的操控器分別設於兩座位之間及車頂觸手可及之處，其中精緻的鋁製波棍便是常見於飛機的拉桿式設計。軚環更採用零按鍵設計，其後方附設鋁製大型轉檔撥片，而前方則配備3D「望遠鏡」鋁製框飾的數碼化儀錶，向1967年33 Stradale經典致敬。

本地車訊：LM旗艦豪華MPV矚目抵港 凌志（Lexus）全新LM旗艦豪華MPV正式抵港，全線搭載油電混合動力系統，輸港的3個版本包括前驅7座位LM350h、e-Four四驅7座位LM350h Executive Lounge及e-Four四驅超豪華4座位的LM350h Emperor Suite。車載2.5L直四混能引擎及E-CVT波箱，最大綜效馬力達250ps，同時標配LSS+3.0主動式安全及預警式防護系統、多功能輕觸屏幕遙控器、19吋鍛造輕合金輪圈、雙靜音操作電趟門連自動伸縮腳踏、中排左右天幕連電動遮光簾、前中排冷暖座椅、4區自動冷氣連前後Nanoe X空氣淨化系統及ANC電子噪音抑制功能等頂級豪華設備。

撰文：林登麗

新車以上世紀60年代的傳奇經典跑車33 Stradale（圖）為基礎打造。 「Tributo」車廂風格廣泛採用鋁質物料鋪陳，一對座椅以Poltrona Frau皮革包覆，重新詮釋了1967年33 Stradale設計。 不設任何按鍵的運動化軚環造型緊湊，確保精準直接的操控手感。 標誌性的金屬盾牌裝飾採用立體浮雕設計，從正面可清晰看到「鑄」入其中的廠徽，從其他角度則會見到鋁材與碳纖精密結構。 選用鋁質H形框架和碳纖維單體車身，而車頂結構由碳纖維和鋁合金製成，配有前鉸式蝴蝶門的窗框則是碳纖所製，達致輕量化目標。 走復古路線的波棍台，設有精緻的鋁製波棍和各式控制鍵，其前方不僅飾有象徵意大利的綠白紅裝飾，更刻有專屬編碼。 腳下配上20吋輪圈，前輪拱後方依舊有白底三角Quadrifoglio四葉草標誌，後輪拱前方的進氣口設計更大。 全新LM輸港3個版本清一色為混能版，備有4座位及7座位選擇。 引擎蓋上方近車頂的直間碳纖部件，集成了四圓點組成的LED煞車燈，型格獨特。 數碼化儀錶的3D「望遠鏡」鋁製時尚框飾，注入了品牌標誌性矩陣設計風格。 熟悉的截尾式豐臀，大圓尾燈及四出尾喉徹底進化，並起用帶V形線條的新尾翼及大型碳纖尾下擾流設計。 4座位LM350h Emperor Suite標配48吋多媒體影音娛樂系統等。