雲南菇菌香飄飄

菇菌可以說是中菜佳餚常用食材之一，而由現時至9月正值雲南菇菌當造之時，好似雞油菌、松茸、老人頭菌等，有中菜大廚就精選不同款式但香氣馥郁的菇菌配合其他食材入饌，打造出菌香四溢的珍饈百味，讓大家回味。

時令菇菌款式多 雲南菇菌種類繁多，每種都有各自特色，如備受香港人喜愛的松茸，肉質肥厚，最長可生長至前手臂的長度，簡單煎香已很好吃，也適合配清淡的食材以提香。又如野生竹笙，珍寶外形，竹傘可以長至7吋，味道清香，適合用來燉湯。而顏色鮮艷的黃耳和白雪雪的繡球菌，味道雖然清淡，卻可以為菜式加添口感。

四手聯乘菇菌宴 金鐘一間五星級酒店中餐行政總廚鄧家濠師傅和客席主廚陳小麒師傅合作，用上多款菇菌入饌，於即日至9月期間推出「雲南野生菇菌宴」。據兩位師傅所講，雲南菇菌堪稱款款有特色，既有清新氣息，也有重口味之選。

兩位師傅特別推介一種野生香菇，與養殖香菇相比，菇形雖呈不規則狀，但香味特別濃郁，用來煲湯味道相當突出。香氣濃烈的雞樅菌，配肉類烹調會散發特有甜味，新鮮食用之餘，還會加工製成油雞樅菌使用。至於牛肝菌，入口質感有點似牛肉，鹽燒來吃猶如吃肉。

虎蝦東坡肉添香濃 今次兩位師傅聯手，為大家打造多款富有新意的菇菌菜式。「油雞樅菌琵琶虎蝦窩巴」以大塊窩巴配蘸蛋白漿炸脆的虎蝦，再加惹味油雞樅菌和意大利黑醋汁，酸甜有致，最特別是由鄧家濠師傅親自在碟邊繪畫的蝦子，生動靈活。另一道美味牛肝菌琉璃東坡肉，師傅們巧妙地將冬瓜代替肥肉，每層塗上牛肝菌醬，入口即溶又豐腴。重量級的黑松露薏米燒乳豬，豬隻先釀入煮香的雲南糯米、薏米和鴨肝等，再放入黑松露粒蒸煮，吃時刨上鮮黑松露片，鮮味倍增。

愛清新口味的話，爽口的繡球牛肝菌海參酥和鮮黃耳蟹肉餃就是不錯的選擇。一道雞油菌琥珀鮰魚金肚粒，加入雞油添香，輕輕切開炸流心蛋，與其他食材一起享用，鮮香軟滑。至於用上十款乾及新鮮菇菌熬煮的鮮竹笙野菌燉雪雁，湯汁分別以純雪雁水、菇菌水和上湯等混合燉煮而成，啖啖精華。鹹食以外，菇菌還可以做甜品，「菁雲露」選用牛肝菌加海鹽焦糖和咖啡啫喱等組成，味道和諧滋味。

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山珍海錯特色菜單 位於香港仔一間五星級酒店的高級中菜廳、由即日至9月同樣用上雲南菇菌設計出「雲南野生菇菌宴」（需預訂）；頭盤有百香果脆蟲草花、蟹爪菇泡椒日本大根和松露燒豚肉等。滋補湯品有金樹菇南非鮑魚燉廣東三寶，加入陳皮、青欖和鹹水草入饌，潤喉生津。主菜分別有羊肚菌汁珍寶花蝦、油雞樅菌舞茸焗龍躉腩、松茸鮑片科甲和老人頭菌生煎包等，菜式相當多樣化，絕對能滿足一眾菇菌愛好者。

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多樣食材養生健康 至於灣仔一間高級中菜廳則由即日至9月推出「菇菌珍味單點菜譜」，用上多款健康食材配菇菌入饌。好似燉煮4小時的寧夏黑杞松茸燉花膠，清甜滋潤、滋陰養顏。金花虎掌菌鴕鳥柳就選用含多種氨基酸及礦物質的黑虎掌菌配低脂高蛋白鴕鳥柳，鮮香入味。又有選用潤肺的野生紅菇加番茄、紅蘿蔔等燴牛膝，啖啖肉又惹味。喜愛香口美食的可試釀入蝦膠的酥脆金沙百花釀羊肚菌王，每一口都吃到蘸滿鹹蛋黃醬的羊肚菌，令人停不了口。

（查詢電話：2582 7332）

揀手貼士你要知 揀菇菌如松茸、雞樅菌等要留意其傘位，建議挑選菇傘未打開的款式，若然菇傘已開，香氣或會流失。鄧師傅和陳師傅指菇菌多從泥土挖掘出來，莖部沾滿泥土，很難洗淨；部分需刨走外皮去掉泥土，之後用水略沖便可烹調，不宜用水浸泡太耐。其他菇菌，則建議每棵用廚房紙獨立包好放入雪櫃，約3至5日便要食用。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

松茸

呈長條狀，肥美粗壯夠墜手，味道清香，可單獨煎香享用，亦適合配清淡食材入饌。 黃耳

體積約手掌大小，味道清淡，質感乾爽，為菜式添加清爽口感。 老人頭菌

菌身短小肥大肉厚，但香氣略淡，建議配濃味食材或醬汁炒煮，有助提升口感。 （左）菁雲露、（右）玫瑰腿蓉蘑菇酥

甜品菁雲露以牛肝菌忌廉、海鹽焦糖、咖啡啫喱和蘋果製作，滋味獨特；而菇菌造型的玫瑰腿蓉蘑菇酥則與主題相呼應。 （左）客席主廚陳小麒師傅和酒店中餐行政總廚鄧家濠師傅 野生紅菇燴牛膝

牛膝煎封表面，與番茄和白蘿蔔燜煮2至3小時，加入野生雲南紅菇、萵筍、西芹和紅蘿蔔乾細火煮至入味。 以廚房紙逐粒包好，放入4℃的雪櫃儲存。 野生香菇

與養殖冬菇相比，體積較小，菇形呈不規則，但香氣濃郁，適宜用來煲湯。 雞油菌

小巧的黃色菇菌，香氣清新帶杏香，乾雞油菌和雞蛋很夾。 牛肝菌

味道濃郁，入口有點似吃牛肉的感覺，簡單鹽燒已很美味。 美味牛肝菌琉璃東坡肉

菇菌加紅麴米、蒜頭和辣椒等爆香，分別用來煮冬瓜和東坡肉；冬瓜扮作肥肉，每層塗上牛肝菌醬，最後淋上牛肝菌肉汁，入口即化。 松茸鮑魚科甲

冬瓜片夾金華火腿、南非鮑片和松茸菇片，加夜香花蒸煮，清新爽口又解暑。 金花虎掌菌鴕鳥柳

味濃的黑虎掌菌加鴕鳥肉、紅椒和黃椒爆炒，再加蟲草花點綴，口感豐富，香氣濃烈。 雞樅菌

擁有獨特甜味，當地流行加花椒和辣椒等煮成油雞樅菌作調味料，與肉類烹調，散發一股香甜餘韻。 鮮竹笙

珍寶款式的竹傘巨型，長約7吋，清香厚肉。新鮮竹笙保鮮期短，坊間多為乾貨，適合用來燉湯。 油雞樅琵琶虎蝦窩巴

炸得香口的虎蝦肉配惹味的油雞樅菌，再加點用意大利黑醋調配的醬汁，伴窩巴同吃，層次豐富。 黑松露薏米燒釀乳豬（需預訂）

糯米、薏米、鴨肝、燒鴨粒、火腿和蓮子煮香，加黑松露碎拌勻釀入乳豬內，上桌時刨上黑松露片，肉香和菌香兼備。 羊肚菌汁珍寶花蝦

馬來西亞珍寶花蝦經油泡後，加蒜蓉等調味爆炒，再落羊肚菌汁燴煮，鮮香醬汁配彈牙蝦肉，可口美味。 菇菌多泥的部分，宜用刨刀削走，再用水沖洗便可烹調。