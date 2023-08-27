開學食呢啲 記憶力+免疫力Level Up

新學年即將要開始，學生哥在暑假玩得興奮過度及睡眠不足，容易出現記憶力變差的現象，而且返學很多人聚在一起，病菌容易乘虛而入，增強抵抗力是很重要的一環！今次請來註冊中醫師李灼梅為大家介紹提升記憶力及增強抵抗力的貼士及湯水，各位爸媽要留意了！

經常夜瞓 記性變差 李醫師表示，意識是由大腦的各個部位發揮功用所集合而成的，不論是記憶力、專注力、理解力等，都建立在大腦這個生理結構的基礎上。對中醫而言，腦屬「心」，又稱為「髓海」，接受「腎精」化生濡養，所以中醫談認知、情緒、記憶力等疾病，就不只關腦部事，還會顧及心、腎方面。

李醫師指出記憶力衰退有多項成因，第一是睡眠不足，睡眠和飲食對大腦都有修補作用，如果從小睡眠不足，飲食不均衡，不但影響身體健康，記憶力也會受損。此外，讀書壓迫，家庭生活環境也有關係，長期處於高分貝的噪音中，記憶力也會變差，學生們在暑假期間若經常夜瞓，若不特別注意飲食及運動，記憶力難免受影響。

飲食着手 提升腦力 想提升記憶力，自然要從改善生活習慣入手。適當運動和充足睡眠可以預防記憶力衰退，運動能使血管不易硬化，並且將氧氣帶到大腦，身體循環好，記憶力自然提升。實驗證明睡眠不足會讓記憶力喪失，甚至產生幻覺，所以有充足的睡眠很重要。有些食物對補腦及提升記憶力有幫助，不妨多吃，包括含Omega-3脂肪酸的吞拿魚、三文魚等，有助累積和鞏固髓磷脂；因心臟、血管及大腦都需要有好的油脂保護，茹素的人則可選擇核桃。此外，雞蛋能提供富含胺基酸的優質蛋白質，對於神經傳導物的合成不可或缺。同時蛋也富含膽鹼，能改善長期記憶和持續專注力，減少認知障礙症先兆。還有含維他命C及其他抗氧化物的柑橘類水果，能幫助大腦細胞抵抗危害，有助維持清晰的記憶力。藍莓含抗氧化物「花青素」，有助大腦細胞對抗毒素，能促進大腦利用葡萄糖強化腦細胞之間的傳導。日常也可按壓百會穴、四神聰穴等穴位以提升腦力。

補肺脾腎 增抵抗力 增強免疫力方面，中醫認為兒童心肝常有餘、肺脾腎常不足，因此要着重補肺、脾、腎。氣管是肺，脾就是腸胃，腎就是先天遺傳，所以在對兒童體質的調養中，第一個要保護氣管、脾胃，以及增加腎氣，才能夠增強抵抗力。李醫師建議學生哥的飲食應以清淡為主，多吃新鮮蔬菜水果，少吃加工食物如餅乾、肉乾、香腸、滷味、罐頭等。要保持良好生活習慣，每天至少做30分鐘帶氧運動，如步行、游泳或踩單車等，保持健康的身體，維持理想體重，才能有充足的活力對抗病毒。

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栗子合桃排骨湯

功效：養胃健脾，可助健腦

材料：栗子15粒、核桃肉120克、排骨500克

做法：栗子去殼，放入滾水煮數分鐘，撈起去外衣備用。核桃去殼取肉，排骨放入滾水中煮10分鐘，撈起瀝乾水分備用。煲中放入適量清水煮沸，放入所有材料以中火煲半小時，再用慢火煲2小時，落鹽調味即成。

增強免疫力湯水

鷓鴣雪梨雪耳沙參玉竹湯

功效：滋陰潤肺、強身健體

材料：鷓鴣1隻 、雪梨1個 、雪耳1朵、沙參15克、玉竹15克、准山20克、果皮2塊 、適量南北杏

做法：洗淨所有材料，鷓鴣出水3分鐘；所有材料煲2小時，大火滾後轉中小火，落鹽調味便可。

黨參蓮子鯉魚湯

功效：健胃利水，固腎益精

材料：黨參、蓮子、茨實各30克；紅棗8粒（去核）、鯉魚1條、豬肉200克、生薑3片

做法：洗淨材料，鯉魚出水，連同所有材料煲2小時；大火滾後，轉中小火，落鹽調味即可。

撰文：明藹寧

唔想記性愈來愈差，就要有充足睡眠，盡量早睡早起。 含維他命C及其他抗氧化物的柑橘類水果，能幫助大腦細胞抵抗危害，有助維持清晰記憶力。 栗子合桃排骨湯 雞蛋提供富含胺基酸的優質蛋白質，對於神經傳導物的合成不可或缺；同時富含膽鹼，能改善長期記憶和持續專注力。 藍莓含抗氧化物「花青素」，有助大腦細胞對抗毒素。 鷓鴣雪梨雪耳沙參玉竹湯 含Omega-3脂肪酸的吞拿魚、三文魚等，有助累積和鞏固髓磷脂，對心臟、血管及大腦都非常重要。 註冊中醫師李灼梅 黨參蓮子鯉魚湯