韓日台爆紅Cafe 無敵海景在眼前

咖啡文化愈來愈見普及，Cafe也變得總有一間喺左近。除了追求飲食味道，咖啡廳同時講求環境氣氛甚至窗外景致，外地不少Cafe便憑坐擁優美景色熱爆社交媒體，並成為旅客專程前往的朝聖地！以下介紹韓、日、台三地的爆紅海景咖啡店，其中位於韓國蔚山廣域市的Greetvi西生店，竟然設有猶如劇場般的梯級座位，透過面前高約6米、長約16米的落地大玻璃，於室內都能飽覽壯麗無敵海景。

韓國：震撼銀幕玻璃牆 提起蔚山廣域市，大家會想起當地看日出的勝地艮絕岬，而Greetvi西生店就在該熱點附近。咖啡店是樓高三層的獨幢建築，從高處俯視的話可看到建築恍如兩個三角柱體合併而成，配合清水模牆身，獨特設計令其獲得了建築獎項。與此同時，三角形概念亦貫穿室內布置，你會找到呈三角形的桌子及椅子，甚富格調。不過對於訪客來說，真正吸引之處是Cafe將靠海的優勢發揮得淋漓盡致，1及2樓的座席位置都使用了落地玻璃讓大家欣賞對出的海景，不過真正厲害的是3樓座席，竟然利用超高樓底的優勢，炮製出恍如劇場般的梯級座席，而眼前的「屏幕」則是約6米乘16米的玻璃牆壁，讓大家不論天氣好壞，都可寫意舒適地欣賞震撼海景！加上1樓及天台還有露天座位，讓你有多個看海的位置選擇。飲食方面同樣令人驚喜，單單麵包便有10多款口味，還有芝士蛋糕、杧果慕絲及Tiramisù等甜品，推介不同餡料的牛角包，鹹甜都有，例如有士多啤梨忌廉及炸雞配料。飲品除拿鐵、美式咖啡及多款冰茶外，也有特飲如藍莓忌廉拿鐵、蘋果薄荷Mojito等。

日本：海上玻璃盒子 由世界級建築師妹島和世設計、位於日本茨城縣日立市的JR常磐線日立站，被喻為「世界最美車站」之一，特色係車站外牆全以玻璃打造，猶如漂浮在海上的玻璃盒子。而車站靠近海的一邊開設了咖啡店SEA BiRDS CAFE，亦成為了當地的打卡熱點。跟車站同樣採用了全玻璃外牆，令咖啡廳內所有座席都可輕鬆將毗鄰的太平洋海景望個夠本，最受歡迎的是吧枱座位，可正面眺望大海，視野跟水平線感覺是同一個高度，黃昏的時間景色最美，夕陽將天空染成橙色，成為漂亮的圖畫。每逢元旦，咖啡店都會於日出前營業，吸引不少人專程前來看新年首個日出。整個空間配合由外國設計師設計的色彩繽紛椅子，明亮的氣氛予人輕鬆的度假氛圍。食物方面，提供午餐及晚餐，招牌菜有各款口感鬆軟的鬆餅，例如蜂蜜焦糖鬆餅、原味鬆餅等，原味的配料有沙律、火腿、香腸、炒蛋，豐富又美味。喜歡甜點的朋友可試試以朱古力布朗尼配雪糕、當造水果及忌廉組成的甜品Volcano。亦提供一些不同國家的特色料理，例如漢堡包、青咖喱、泰式炒河等。

台灣：天后蔡依林都去打卡 位於台灣宜蘭縣頭城鎮的滿山望海被喻為當地最難訂位的咖啡店，需1個月前便要在網上訂位。受歡迎的原因是它對正宜蘭地標龜山島，而且位處海岸最前排位置，湛藍海洋就在眼前，開業後人氣爆燈，連天后蔡依林也專程去打卡。咖啡店共有兩層，地下是室內空間，透過玻璃可欣賞到海景，1樓則是半露天空間，與地下的氛圍不同，編織家具加上木地板及無敵海景，就像置身峇里島感受度假風情。天氣好的話更可走到戶外的位置，邊眺望遠方的龜山島，邊享用飲品和美食。店舖歡迎寵物入內，戶外也有一大片草皮，可以讓狗狗盡情奔跑。這裏提供附飲品的套餐，如塔塔雞米花配黃金脆薯、青醬櫻桃鴨薄餅、紹興去骨醉雞腿飯等，飲品除咖啡外也有各式紅茶、青茶及烏龍茶，想消暑的話可點冬瓜檸檬氣泡飲、柚子百香氣泡飲等，最後以朱古力甘納許、伯爵奶茶起司、檸檬撻等甜品作結，十分滿足。每人最低消費為NT$300（約HK$77），用餐時間為90分鐘。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

由高處俯瞰可看到建築物恍如由兩個三角柱體合併而成，非常特別。 1樓的戶外座位，無遮擋欣賞靚景。 位於JR常磐線日立站內的SEA BiRDS CAFE，就像漂浮在海上的玻璃盒。 原味鬆餅搭配沙律、火腿、香腸及炒蛋，豐盛又好吃。¥980（約HK$56） 滿山望海位處海岸最前排，白色簡約建築十分搶眼。 地下有冷氣，天氣熱時還是坐在此較舒適。 桂花拿鐵味道香濃。NT$200（約HK$51） 三角形元素貫穿建築內外，就連天井也呈三角形。 推介這款配上沙律及蝦的牛角包三文治，分量大落足料。15,000韓圜（約HK$89） 角落的座位可獨享一望無際的海岸線，是店主推介的最佳觀景位置。 消暑之選有咖啡啫喱冰沙。¥630（約HK$36） 蔡依林曾親身踩場，並將打卡相上傳到社交平台。 舒適的梳化區，背面是林蔭及草地，溫暖的陽光透入，感覺寫意悠閒。 1樓室內座席享有的海景同樣睇頭十足。 打卡及味道均一流的藍莓撻。8,000韓圜（約HK$47） 每逢元旦咖啡店都會於日出前營業，成為觀看新年首個日出的熱點。 日立站本身設有展望台，同樣是望海及睇日出的勝地。 天氣好的時候可坐在戶外空間，宜蘭地標龜山島就在眼前。 紹興去骨醉雞腿，雞肉軟腍入味，酒香撲鼻。NT$380（約HK$97）