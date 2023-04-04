台灣日治時期建築 潮玩古東瀛

曾經歷50年日本殖民統治的台灣，留下了不少具保留價值的日治時期建築，當中不少經修復後，搖身一變成了到訪熱點！有百年歷史、位於台北市金華街的台北刑務所官舍，花了多年及投入逾NT$2億（約HK$5,130萬），終在去年變身為「榕錦時光生活園區」重新對外開放，園區集結了養生紓壓、精品咖啡、親子寵物、餐飲體驗等十多家精選品牌店家，既帶來了文創新景點，同時讓人感受昔日日式建築魅力。

台北‧刑務所官舍又食又買 台北刑務所乃日治時期的一所監獄，隨着社區的發展，這所監獄早已不存在，但南、北面的圍牆及7棟刑務所官舍和浴場被列為市定古蹟或歷史建築，發展下來成了「榕錦時光生活園區」。內裏的官舍雖被十多家人氣商店及食肆進駐，但茂密榕樹及舊牆身令園區洋溢着舊日本味道。店家中以輕食店「好丘On The Road在路上」最搶眼，雖然有着官舍的輪廓，但牆壁卻全換上玻璃，除了提供人氣貝果等食品外，店內更聯同不同品牌炮製選物空間，現時便有手工藝品店「地衣荒物」進駐開設快閃店中店，帶來多款焚香及飾品。另外食店選擇亦十分豐富，例如有「九州鬆餅瓦芙」首間海外分店及文青系伴手禮甜點「金錦町」旗艦店等。也別錯過和服體驗攝影店花筏亭，提供多款和服款式及妝髮服務，跟園區的日式懷舊情景可謂襯到絕！園區內的綠沐廣場等地點亦不時有市集和手作遊樂活動舉行，有興趣的話不妨多多參與。

台中‧市役所變意式餐廳 佇立於台中西區112年的台中市役所，歷經1年多修復整備，於今年2月重新開幕。作為台中首幢鐵筋混凝土建築，是日治時期的「辰野式」仿巴洛克建築之一，並被喻為台灣最華麗市役所，曾先後用作台中市行政官署、台中市政資料館及交通局辦公室等。翻新後建築保留了昔日華麗外觀，內部按樓層劃分為三個不同功能的空間，最注目莫過於2樓的意式餐廳「說故事的人Narratore」，由意大利米芝蓮一星餐廳Trattoria Zappatori的台灣主廚林耀輝主理，主打歐陸料理，並融入在地或當造食材，無論小食香料豬肉凍、抑或專門到台中哈漁碼頭魚市場選材的每日現流魚主菜等，均令食客見識到這位大廚的心思與功架，加上在富氣派的市役所內享用，難怪經常一位難求。1樓則有售賣書籍及日用品的「有役思風格藝文空間」，同層還有介紹台中人文歷史建築的主題展覽空間。而3樓則有適合各項藝文活動的展演空間可供租借使用。

高雄‧別邸見證貴族生活 高雄市亦有一幢在日治時期興建、隱藏於新興區民宅中的逍遙園。昔日主人為日本淨土真宗本願寺派西本願寺第22代法主大谷光瑞，他擁有政治家、農學家、日本貴族等多重身份，而逍遙園既是大谷的別邸，亦是他的私塾及發展熱帶農業的大型實驗性莊園。建築建於1939年，經重新整修後於2020年對外開放讓人免費參觀。別邸外觀採用綠色牆面以及屋瓦，還有唐破風屋頂裝飾。樓高兩層，1樓現主要成為展廳，介紹逍遙園及大港埔（新興區舊稱）的歷史、整修過程和建築特色，並保留了重建時拆卸下來的物品。2樓則重現大谷光瑞昔日的起居空間，大家可於廣間、書齋、寢室浴室、製圖室、應接室、小食堂、炊事場及座敷逐一遊覧，並透過不同介紹了解其生平事迹。值得留意2樓室內天花板飾面可見識「網代天井」日系特殊工法，而不少牆面皆保留了日本傳統的市松紋樣，都是不能錯過的建築特色元素。園內更會不定期舉行文創市集及不同手作工作坊，讓訪客報名參加。

撰文：林登麗

圖片：榕錦時光生活園區、花筏亭、台中市役所、說故事的人Narratore及高雄市政府文化局提供

鳴謝：台灣觀光協會香港辦事處

茂密榕樹及舊牆身令園區洋溢着舊日本味道。 快閃店中店亦有「杮飾如意」珠寶首飾，設計甚具風格。 花筏亭提供多款和服款式及妝髮服務，愛扮靚打卡的朋友不容錯過。 台中市役所被喻為台灣最華麗市役所，外牆到處可看到心思裝飾。 3樓可供租借使用的展覧空間，擁有獨具特色的木造卡榫穹頂。 2樓小食堂是大谷光瑞平時用餐的場所，他也會請學生們一起吃飯。 輕食店「好丘On The Road在路上」有着官舍的輪廓，但牆壁卻全換上玻璃，非常搶眼。 喜歡包包及圍巾的朋友，可到園區的Pali Pali歐陸選品快閃店掃貨。 園區內可看到昔日監獄南面的長長圍牆。 意式餐廳「說故事的人Narratore」透過簡約布置，採用純白桌巾與簾面、讓人更能感受建築本身的氣派。 隱藏於高雄新興區民宅中的「逍遙園」，經多年修葺後於2020年免費對外開放。 小食堂天花板是用青綠色灰漿打毛技法來做出凹凸不平效果，這項技術在日本已經很少見。 跟「地衣荒物」聯手的快閃店中店有蚊帳貝果袋、刺繡香囊包及各種生活用品選物。 使用九州產天然穀物素材生產的 「九州鬆餅瓦芙」，首間海外分店亦進駐園區。 於1911年落成的台中市役所，經翻新後外觀保留了日治時期「辰野式」仿巴洛克的建築風格。 1樓「有役思風格藝文空間」售賣園藝、美學、美食、藝術等生活類的大眾書籍和精緻日用生活小物。 逍遙園2樓的茶之間有禪宗寺院特色的軍配型火燈窗。 興建於二戰期間的逍遙園，於建築內部設有兩座防空壕。