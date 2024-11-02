退貨硬床墊遭拒 市民投訴山姆欺詐

【本報綜合報道】廣東深圳市有市民從山姆會員超市的網購平台上購買床墊後，不滿意床墊過硬，要求退貨退款遭拒絕，僅補償100元（人民幣‧下同，約110港元）消費券了事。事主向政府部門投訴山姆欺詐，當局向其所屬公司沃爾瑪（中國）聯繫後，對方同意退還5,000元（約5,522港元），待貨品退回檢查無髒污或破損後，安排退款。

事主在政府官網留言，投訴山姆此款床墊在平台App描述寫有支持7天無理由退貨的字樣，但事後客服拒絕退款，認為山姆的做法欺詐消費者，對其生活造成很大困擾，希望有關部門可以幫忙處理。深圳市市場監督管理局福田監管局隨後回應稱，經執法人員調解，沃爾瑪已聯絡客戶表示同意退貨退款，由對方向供應商支付折舊費用500元（約552港元）。

武漢滷菜拼盤揭為預製菜

此外，湖北武漢市民肖女士近日投訴在當地的山姆超市購買價值69.9元（約77港元）滷菜拼盤，盒上的分裝日期是10月29日，要求在11月1日之前食完，但她進食後意外發現盒底貼有一個隱藏的標籤日期，此時才得悉這是保質期為一年的冷凍預製菜。山姆超市工作人員表示，隱藏的日期是這份滷菜製作冷凍的時間，正常保質期是12個月，而分裝日期是解凍分裝的日期，強調此類食品都是預製菜。