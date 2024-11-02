倒賣檢疫有害糧食 3人判囚緩刑各罰11萬

【本報綜合報道】廣東省深圳海關緝私局立案偵辦的深圳某飼料有限公司非法倒賣未經檢疫處理的進境糧食、妨害動植物檢疫罪案，日前由深圳市中級人民法院一審公開宣判，成為1992年進出境動植物檢疫法實施以來第一宗進出境動植物產品涉罪刑事案件。

首宗進出境動植物檢疫案

深圳海關所屬西瀝海關關員2021年11月核查發現，上述公司進口糧食入帳數量、入倉實物、放行條等數據不一致，存在偽造「陰陽」單證、非法倒賣未經檢疫處理進境糧食的嫌疑。深圳海關於是聯同警方調查，發現該公司為牟取非法利益，在明知其進口的高粱、大麥等糧食被檢出多種檢疫性有害生物下，未按要求進行無害化處理，反而偽造生產加工紀錄、核銷資料，直接將進境糧食倒賣給第3方企業。