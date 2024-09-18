沈慶京弊案求保釋 遞聲請狀需補簽名

沈慶京在台北看守所羈押期間，已兩次送院治療。沈慶京上周五因身體出狀況，看守所評估後以專車戒護就醫，由醫生診斷治療。代表律師越方如當晚到台北地方法院遞狀聲請具保停止羈押，強調沈慶京的情況不太好，基於人道考量，法官要慎重調查，但最後仍尊重法院決定。

早前曾有台媒在報道中提及疑似案件的進展或細節，引發外界猜測是否有調查人員洩密等。有報道指，檢方在涉案的台北前市長柯文哲家中搜到關鍵的USB，內容疑記錄柯文哲收取沈慶京1,500萬元新台幣（約374萬港元）。另有報道稱，台北地檢署會同廉政官、調查官到多間銀行查保險箱、保險室租用紀錄，查扣上百萬現金。檢方對相關報道均表示不予置評、無法證實，強調絕無洩漏任何偵查內容給特定媒體，亦無假藉媒體放話或圖利的情況。檢方周一以證人身份傳喚三立電視台記者馬郁雯說明情況。