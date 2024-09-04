鐵路規程修訂 針對買短乘長

【本報綜合報道】《中國國家鐵路集團有限公司鐵路旅客運輸規程》2024年版周日發布，並於當日起實行。新規重點包括修訂針對「買短乘長」等越站乘車行為的條款，國鐵集團表示，主要考慮是防止列車嚴重超載引發各類風險，有效保障列車運行安全秩序和旅客乘車體驗。

倘無運輸能力 或拒補票 2024年新規第35條列明，旅客要求越過車票到站繼續乘車時，須在原車票到站前提出，在有運輸能力的情況下列車可予以辦理，核收越站區間的票款；無運輸能力時，列車有權拒絕旅客補票和繼續乘車。

新規還在《拒絕運送和運輸合同的終止》一節中明確，對告知列車無運輸能力後，無票繼續越站乘車的旅客：站、車均可拒絕其進站、上車或責令其落車；對責令落車者，其未使用至到站的票款不予退還，運輸合同即行終止。

「買短乘長」或「買短補長」通常指旅客購買短途車票上車，到達票面標註的到站後不落車，而繼續乘坐列車的行為。有鐵路工作人員此前介紹，平時鐵路運能充裕，可以為旅客辦理「買短乘長」補票。但買短乘長往往集中出現在客流高峰時期，工作人員會根據客流情況，決定是否辦理越站補票手續。如果列車旅客過多影響到運行，就不會辦理補票，「買短乘長」的旅客可能會被勸導落車。