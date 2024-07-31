夫拒離婚殺妻 男家8.7萬元勸諒解

【本報綜合報道】內地男子趙留超去年與妻子周×霞在離婚冷靜期間，當街用刀捅死對方。廣州市中級人民法院今年4月25日一審宣判，以故意殺人罪判趙男死刑，他提出上訴。被害人妹妹小玲（化名）周一表示，該案周五上午二審開庭，趙男的家屬竟提出願賠償8萬元（人民幣‧下同，約8.7萬港元），要求他們開出諒解書，但被害人一方律師果斷拒絕。小玲強調，不接受被告及其家屬賠償，沒任何談判餘地。

小玲曾透露，其姊替趙男誕下一子一女，10多年的婚姻裏出外辛苦工作，省吃儉用，不但為趙男買車，又花費百萬元為趙男一家在河南老家置業，回家還要洗衫煮飯，惟趙男稍不如意便毆打她。趙男同意離婚後，周女同意將房產留給孩子，並給他40萬元（約43.5萬港元）。而在離婚冷靜期間，趙男卻不肯離婚，還以家人威逼周女見面，並最終將她殺害。

一審判死刑 提出上訴 趙男上訴理由是否認故意和有預謀殺人。上訴材料中提到，趙男犯罪時間短，犯罪手段並非殘忍，犯罪情節並不特別惡劣，可以不判死刑立即執行。小玲指出，作為被害人家屬，希望二審法院能夠維持一審原判，判決趙男死刑，並立即執行。