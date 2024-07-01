亡夫14萬存款消失 銀行：職員失誤

【本報綜合報道】陝西省安康市平利縣一名婦人的丈夫2018年4月因病去世，她後來發現丈夫生前在中國農業銀行的帳戶中留有近13.4萬元（人民幣‧下同，約14.4萬港元）的存款，直至前年2月打算取錢時驚悉已被提走。銀行方面近日回應指，此事是銀行工作人員的失誤，正在處理。

鄧女士表示，2020年11月和12月曾兩次去銀行，都確認這筆錢存在，翌年12月17日涉事銀行還出具存款查詢訊息，顯示帳戶上的存款仍在。但她之後拿着相關手續文件前往銀行多次取錢未果，更被告知其丈夫這筆遺產已被取走，且帳戶已被注銷。她指出，曾在公證處做過公證，銀行也有存款查詢訊息，質疑「怎麼就沒有了呢」。

職員圖以2150元私了 鄧女士多次前往中國農業銀行平利支行，有關負責人表示讓她走法律程序，當初為她辦業務的職員王朝更說個人給她2,000元（約2,150港元）看行不行，但她要求一個公道。王朝上周三和兩名男子前往鄧女士家，多次敲門要求見面協商處理此事，更說死在其家門口，令鄧女士不敢開門。該行安康分行辦公室負責人高宗林上周五回應指，銀行職員把金額看錯後給儲戶填上去，該行正與儲戶家屬溝通和解釋；又指帳戶內沒有那麼多錢，具體金額涉及客戶私隱不便透露。