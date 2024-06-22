立院改革法案覆議 藍白挾人數優勢否決

【本報綜合報道】台灣立法院職權行使法部分修正草案共69條修法上月在爭議聲中三讀通過，行政院會其後提出兩個覆議案。立法院昨日就覆議案進行記名投票表決，國民黨和民眾黨挾人數優勢，以大多數贊成維持該院原決議，否決覆議案。

立法院早前通過修正立法院職權行使法部分條文，包括總統國情報告常態化採取即時回答、被質詢人藐視國會最高罰20萬元新台幣（約4.8萬港元）等，也增訂刑法第5章之1章名及第141條之1條文，即藐視國會罪。行政院認為條文窒礙難行，提出覆議案獲總統賴清德核可，移請立法院覆議。

民進黨團未有杯葛動作 立法院長韓國瑜昨日早上10時宣布開會，朝野黨團都沒佔領主席台，但有不少藍委坐在台下的官員席防守，民進黨團未有杯葛動作，只有手戴「黃蓮花」手鏈走入議場。《立法院職權行使法》部分率先以62票對51票反對覆議案，超過半數立委贊成維持原決議；而《刑法》增訂部分其後亦以以62票對51票，最終不通過覆議案。