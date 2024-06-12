侵吞客戶存款 銀行前經理受懲

吉林銀行四平中央西路支行社區銀行部前經理商艷志，2014年4月以客戶王秀×代辦人的身份，把對方活期儲蓄存摺內100萬元（約110萬港元）悄悄匯至自己名下的吉林銀行卡中。事件曝光後，當地公安機關介入調查，四平市中級人民法院認定，商艷志利用銀行職務及熟悉取款義務便利條件，實施盜取銀行存款犯罪行為。此外另一份2020年12月底上傳的文書顯示，法院仍在審理商艷志涉嫌犯罪的刑事案件，最終結果尚未公布。