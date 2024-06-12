侵吞客戶存款 銀行前經理受懲
【本報綜合報道】吉林銀行一名前經理早年侵吞客戶100萬元（人民幣‧下同，約110萬港元）存款，內媒周一報道，國家金融監理總局四平監理分局近日已對男子予以「終身禁止銀行業工作」的行政處罰。
吉林銀行四平中央西路支行社區銀行部前經理商艷志，2014年4月以客戶王秀×代辦人的身份，把對方活期儲蓄存摺內100萬元（約110萬港元）悄悄匯至自己名下的吉林銀行卡中。事件曝光後，當地公安機關介入調查，四平市中級人民法院認定，商艷志利用銀行職務及熟悉取款義務便利條件，實施盜取銀行存款犯罪行為。此外另一份2020年12月底上傳的文書顯示，法院仍在審理商艷志涉嫌犯罪的刑事案件，最終結果尚未公布。
處分終身禁操舊業
另一方面，王秀×和丈夫劉振×在吉林銀行四平中央西路支行的存款同樣被取走，四平市鐵西區人民法院早前重審，判決吉林銀行分別向劉振×和王秀×賠付130萬元（約143萬港元）及100萬元，四平市中級人民法院終審維持判決，駁回銀行支行上訴。
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