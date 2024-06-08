荷仿古快船環遊四方 首抵上海下站香港

荷蘭仿古快速帆船阿姆斯特丹號（Clipper Stad Amsterdam）正進行為期兩年的環球之旅，日前首次抵達中國並停靠上海，向當地民眾呈現19世紀中期快速帆船的歷史風采之餘，也讓來自西方的隨船船員一睹遐邇聞名的東方城市。阿姆斯特丹號昨天啟程離開上海北外灘國客中心碼頭，啟程前往下一站香港。

阿姆斯特丹號以19世紀的同名荷蘭護衞艦為藍本，帆船全長76米，配備31面帆，總面積高達2,200平方米，採用傳統橫桁索具設計，主要借助風力前行，同時配備現代化柴油發動機。它揚帆航行的速度可達17節，即時速31.48公里，而依靠發動機航速只有9至10節。阿姆斯特丹號2023年8月正式啟航，預定造訪多個國際大都市，船上有30名船員，來自荷蘭、丹麥、南非、希臘、西班牙、愛爾蘭等國，並定期輪換。

19世紀護衞艦作藍本 快船是19世紀中期一種專為速度而設計的商船，通常體形較窄，只能裝載有限的散裝貨物，總帆面積很大。船長布林肯貝格（Sune Blinkenberg）介紹，19世紀中葉以前，歐洲和北美商人在茶葉採摘季需從中國運茶葉回國，彼時蘇彝士運河尚未開通，船隻必須航行到非洲南部、穿越大西洋才能到達西方。快船是當時航行速度最快的貨船，因而獲商人青睞，務求快過競爭對手運輸茶葉返國。本報綜合報道