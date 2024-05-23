廣州擬建磁浮列車 3小時抵上海

【本報綜合報道】內地目前已建成3條磁浮列車線，分別位於上海、北京和湖南長沙。內媒周二報道，廣東廣州即將出現第一條高速磁浮列車，其時速高達600公里以上，這個速度在地面上大約是音速一半左右。

上海磁浮線、北京地鐵S1線和長沙磁浮快線多屬於中低速磁懸浮，當中最快的上海磁浮最高時速430公里，但營運時速已降到300公里。無論是時速、設計標準或運作模式，都非嚴格意義上的「高速磁浮」。此次最新規劃中的高速磁浮，在時速上堪稱陸地最快交通，全球尚未有建成營運的先例。

時速達600公里 廣州日前發布的2035綜合交通規劃，提出建設珠三角樞紐（廣州新）機場，新增廣珠澳高鐵、廣深第二高鐵，預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮兩條通道。按照上述時速，廣州與上海相距約1,600公里，建成後將可在3小時以內即可到達；廣州至北京約2,000公里將可減少至3.3小時抵達，比目前高鐵要節省超一半時間，屆時內地4大一線城市將徹底連成一體。