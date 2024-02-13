女兒因婚戀離家數年 父母促定期探望勝訴

北京市通州區人民法院日前對外公布，審結一宗父母起訴女兒要求定期探望的贍養糾紛案件，裁定原告勝訴。案中父母因不滿女兒擇偶而產生矛盾，女兒離家出走後有數年未曾回家見父母一面，最終鬧上法庭解決。

王姓女子一直是父母心中的乖乖女，上學、工作都是按照父母的意願按部就班，對父母言聽計從，未做過出格的事情。王女於2017年把偷偷交往一段時間的男友帶到父母面前時，受到父親強烈反對，兩人因此大吵一架。父親一時氣急抄起菜刀，將女兒趕出家門。王女事後與父母的關係急劇惡化，連結婚時父母都沒有到場。她後來生子、搬家未再通知父母。接下來幾年，除了偶爾打電話給母親、寄禮物，王女沒有回家見父母一面。

官：子女有贍養扶助義務 王女父母去年入稟通州區法院，要求女兒每月及法定假日期間探望他們。當法官聯絡王女時，她哭訴父親性格強勢，從不尊重自己的意見，一旦作出反抗不是打就是罵。她對父親除了怕就是恨，即使開庭也不想與父親見面，要求法院線上審理案件。而王父則不相信這是孩子的真實想法，認為她是因為老實被女婿控制，不得已疏遠父母。

法官審理認為，父母對子女有扶養教育的義務；子女對父母有贍養扶助的義務。贍養老人是傳統美德，也是法定義務，父母子女在日常生活中應互相理解、彼此照顧。父母應體諒子女的實際困難，子女亦應尊重及照顧父母，在雙方發生家庭衝突時應多溝通，努力化解矛盾，盡棄前嫌。

《中華人民共和國老年人權益保護法》規定，家庭成員應關心老年人的精神需求，不得忽視、冷落老年人，與老年人分開居住的家庭成員，應當經常探望或問候老年人。故法院判決王女自2023年10月起，每月第一個周六探望父母一次。判決作出後，王女及父母均未提起上訴，亦未因後期執行事宜產生爭執。本報綜合報道