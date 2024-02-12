雙減政策 藝術培訓招生陷重壓

教琴舞蹈師資私人化 平價留客質素轉差 隨着減輕義務教育階段學生作業負擔和校內外負擔（雙減政策）進一步落實，北京、上海、廣州、深圳及杭州等超大城市的學科培訓消失或隱入地下。在貴州省龍里縣，藝術培訓仍是一種默認消費觀，相關教育消費早已成為很多家庭的固定支出，但招生逐漸困難。

龍里縣是一座人口僅20多萬的小縣城，大多數商業樓宇都有藝術培訓班，主要教授舞蹈、鋼琴、口才、書法及美術。銀行職員李梅梅（化名）曾在一家培訓機構擔任鋼琴老師，機構倒閉後在銀行找到一份工作。她原先的幾個學生選擇繼續跟她學琴，她遂利用每天午休的兩個半小時、晚上下班及周末上午兼職教琴。龍里縣每節或每小時鋼琴課價格還停留在100元至150元人民幣（約110至164港元）。考慮到當地收入水平不高，優惠價格才能留住更多生源。

為速展成果 欠基礎訓練 舞蹈培訓是龍里最熱門的課外培訓，但不少機構會把課程間隔時間拉長，導致學習周期慢，培訓節奏不夠緊密。為了讓家長快速看到學習成果，一些機構只教學生跳完整的舞蹈，忽略基礎訓練，加上師資良莠不齊，導致口碑危機。在競爭激烈，低價橫行的當下，不少舞蹈機構已經瀕臨破產和倒閉。

琴行老闆張海琴（化名）指出，私人教師群體掌握了絕大多數生源。而大機構比較容易垮，私人教師成本低反而容易存活。要想在熟人遍地的小縣城扎根，口碑和熟人介紹是維持生源的最重要方式。

過去由於同學、家長之間的攀比、跟風，所以生源急劇增加。但現在家長對待藝術培訓更顯理性，由於培訓造成家庭不睦，加上家長沒時間輔導作業，因此跟風學習的學生已減少。本報綜合報道