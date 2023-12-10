議案促以哈停火 美國攔阻 安理會不通過

阿拉伯國家提出後 緊急會議表決 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩地帶的衝突至今持續兩個月，戰火未見任何平息的迹象。聯合國安理會上周五舉行緊急會議，表決阿拉伯國家提出的「立即實行人道主義停火」決議草案。美國以脫離現實為由行使否決權，令草案以一票之差無法通過；支持草案的國家對結果表示非常失望及遺憾。

草案由阿聯酋代表阿拉伯國家提出，它也要求所有各方遵守其根據國際法，包括國際人道法所承擔的義務，要求立即無條件釋放所有人質，以及確保人道主義准入，並強調根據國際人道法，以巴兩地平民必須受到保護。在安理會15個常任及非常任理事國中，包括常任理事國中國、俄羅斯、法國在內的13個國家投贊成票，同為常任理事國的美國行使否決權，另一常任理事國英國表態棄權，導致草案胎死腹中。

巴方斥以方種族清洗 美國常駐聯合國副代表伍德（Robert A. Wood）聲稱，美國積極參與起草工作，但所有建議幾乎被忽視，導致一份脫離現實的不平衡決議草案，無法以具體方式推動現實的進展，所以不能夠表態支持。他表示，無法理解起草者拒絕加入「譴責哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊」的內容，又提到美方支持實現持久和平，但以哈馬斯不希望持久和平及實現「兩國方案」為由，認為立即停火只為下一場戰爭埋下種子。以色列常駐聯合國代表埃爾德安（Gilad Erdan）指出，只有哈馬斯被消滅，中東地區才穩定，並認為呼籲停火代表原諒哈馬斯的暴行，質疑為何對方的邪惡行徑沒有受到問責。他明確表示，以色列支持每項人道主義倡議，但摧毀哈馬斯是唯一的選擇。巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansour）批評，以色列圍困及轟炸巴人屬於種族清洗，不是為了尋求安全，形容數百萬名巴人的生命岌岌可危。

華代表指美自欺欺人 中國常駐聯合國代表張軍表示，安理會當前面對的形勢及任務十分清楚及明確，就是立即行動、實現停火、保護平民，主張只有實現停火才能夠為重振「兩國方案」政治前景創造必要條件，安理會任何猶豫及託詞是不負責任。對於草案無法通過，他形容這讓世人再次看到甚麼是雙重標準，不點名批評美國一邊縱容戰事延續，一邊把保護人權及婦孺掛在嘴邊、又主張防止衝突外溢，都是自欺欺人及極其虛偽。

聯合國秘書長古特雷斯警告，加薩地帶的人道主義支援系統有可能徹底崩潰，公共秩序或因此完全失效，從而增加難民越境進入埃及的壓力，對整個中東地區的安全影響將是毀滅性。他重申毫無保留地譴責哈馬斯對以色列的野蠻襲擊，但強調這絕對不能夠成為對巴人實施集體懲罰的理由，以色列必須遵守國際人道法保護平民。

以色列與哈馬斯的衝突始於今年10月7日，安理會此前表決5份相關決議草案，但當中只有一份在沒有常任及非常任理事國反對下，11月16日獲得通過，12個理事國投贊成票，美國、英國、俄羅斯均棄權。它呼籲「緊急實施有足夠天數的長時間人道主義暫停及走廊」，成為安理會自本輪衝突爆發以來，通過的首份相關決議草案。本報綜合報道

以色列持續轟炸加薩地帶。（Getty Images圖片） 聯合國安理會12月8日以巴衝突決議草案