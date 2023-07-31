雲南導遊逼購物 「不是你死就我死」

團友憂人身難保 當局排查 雲南省近期因某電視劇熱播，引來大批遊客前往旅遊，但亦頻繁傳出有導遊態度惡劣或強制消費等亂象。近日有遊客爆料，聲稱導遊強制遊客購物，威脅必須買東西，揚言：「今天只要不從你手裏賺到錢，不是你死就是我死。」

內地傳媒報道，女事主上周四爆料，近日與家人參加跟團遊，途中遭導遊強制購物，對方威脅每個人必須買東西，不買就要被丟到無人區，連上廁所期間也被捉出來買東西。她投訴到當地旅遊局，對方回應指正在調查。女事主稱目前正值旅遊旺季，連人身安全都得不到保障，直言太可怕。

雲南省文化和旅遊廳通報，得悉女事主的情況後立即開展排查，初步掌握一定線索。當局正在聯合有關部門加大線索排查力度，一經查實，將嚴格依法處理。雲南省多次出現導遊強迫旅客購物的情況，本月20日網傳「不買東西導遊就讓遊客下車」的影片。早在2017年，時任雲南省副省長陳舜私訪麗江市亦遭強行推銷，他事後私自帶隊整頓亂象。

最多可罰5.4萬 吊銷牌照 關於導遊強迫旅客消費和改變旅遊地點是否違法，國務院曾經發布《旅行社條例》規範旅行社行為，當中第33條說明旅行社及其委派的導遊人員和領隊人員，不得非因不可抗力改變旅遊合同安排的行程，欺騙、脅迫旅遊者購物或者參加需要另行付費的遊覽項目。

對於違反規定的導遊和旅行社，《旅行社條例》第59條規定，若出現上述情況，對旅行社，由旅遊行政管理部門或者工商行政管理部門責令改正，處10萬元（人民幣‧下同，約10.9萬港元）以上、50萬元（約54.5萬港元）以下的罰款；對導遊人員、領隊人員，由旅遊行政管理部門責令改正，處一萬元（約1.09萬港元）以上、5萬元（約5.4萬港元）以下的罰款；情節嚴重則吊銷旅行社業務經營許可證、導遊證或領隊證。本報綜合報道