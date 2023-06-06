烏克蘭大國之途 成敗在烏戰結果

烏克蘭總統澤連斯基到處出訪，在國際會議與多國的國會演講，風頭聲勢一時無兩，他似乎覺得烏克蘭已成為大國。

在美國的支持及西方各國的擁戴吹捧下，他儼然以大國領袖自居，肆意批評別國不盡力支援烏克蘭，不制裁俄羅斯。他當作自己為歐洲價值的捍衞者和體現者，一如中世紀十字軍東征帶領聯軍的英法國王。澤連斯基在美國的支撐下，代替美國號召各國抗擊俄羅斯。在近代歷史中，沒有一個國土淪陷、抗戰艱苦的國家元首，可如澤連斯基般在國際舞台上耀武揚威，頤指氣使的。

這是異數，但不是靠澤連斯基過人的外交技巧，也不是靠烏克蘭的大國因素。從烏克蘭戰爭到澤連斯基的人氣，事實上都是美國導演的政治劇作，戰爭是美國自2014年便努力營造預謀的結果。澤連斯基不過是美國跨國媒體刻意的包裝，綵排演出，結果左右了西方和國際在美國控制以外的輿情民情，協助美國在各個國家動員援烏抗俄。只能說明美國的政治操作是何等高明，國際上還沒有可與之抗衡的文宣力量，各國人民也多受美式西方文明價值所把弄。

隨時成為歐盟代言人 烏克蘭在戰爭中雖然負上千億美元債務，幾十年都不可能償還，但由此它建成了歐洲最大、作戰經驗最豐富的軍隊。烏戰若不敗，它必然成為歐洲的軍事大國。由於軍隊和政府都被新納粹主義滲透，意識形態的控制和動員力量也應是歐洲最強，且可號召歐洲各國的極右派、新納粹主義勢力跟從。

澤連斯基政府實行戰時專政體制，民主只具形式，政府的專政程度高。戰後澤連斯基體系若不被美國拋棄，大有可能借助龐大的軍隊，歐洲各國的極右派跟從，變成歐洲真正的政治大國。若戰後烏克蘭加入北約和歐盟，澤連斯基政權更可在美國支持下，抗衡法德大國改變，北約、歐盟的權力和政治組成。法德的歐盟對美國開始疏離，「新歐洲」本來是以波蘭為首，烏戰後，若烏克蘭不敗，挾着戰時形成的人氣，大有可能替代波蘭，聯結波羅的海及東歐等國家，作為美國在歐盟的代言人和「打手」。

烏克蘭戰爭的歷史意義是從根本動搖二次大戰後歐美共管的體制。是走上美國一霸再大的格局，抑或是歐洲自立，世界多極的新體系呢？

研究所所長 陳文鴻