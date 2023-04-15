英語《梁祝》星洲上映 文化傳承

【本報綜合報道】《梁山伯與祝英台》的絕戀故事為世人傳頌，以《梁祝》傳說改編的華人傳統戲曲家喻戶曉；新加坡英語劇團野米（Wide Rice）最近就聯同澳洲維多利亞歌劇院（Victorian Opera）搞搞新意思，於下月在獅城合作以英語歌劇的形式，唱響這個感人至深的愛情故事。

野米劇團藝術總監王愛仁表示，一直希望創作一部作品，以作品將星澳兩國藝術家和觀眾凝聚在一起。他認為《梁祝》有如史詩敍述，具有偉大的激情、超然的結局，非常適合改編為歌劇，為這部中國民間故事注入新鮮原創元素。歌劇更會利用琵琶、笛子和各種中樂樂器作曲。

將飾演祝英台的張滴表示，雖然自己在澳洲長大，但中國文化仍是她人生重要組成部分。她說自己對《梁祝》故事的許多主題產生共鳴，對能夠演出這個角色感到幸運。被問到以英語來講述《梁祝》會否減損精華，飾演祝英台父親的祁浩田則指，中文的博大精深是任何語言無法比擬的，但傳播性就受到限制，而用英文可以將中華傳統文化更好地繼承和推廣出去。