3x3大師賽7月會展爭霸

FIBA 3x3世界巡迴賽香港大師賽2025，定於7月19及20日首度移師香港會議展覽中心舉行一連2日賽事，參賽隊伍包括世界排名前4，以及港隊在內共16支世界勁旅。

香港大師賽連續4年落戶香港，今年香港站為FIBA 3x3的17個分站的第7站，將有來自世界各地共16支球隊參加，競逐逾100萬港元總獎金。賽事將率先上演資格賽，由6隊分為2組進行單循環比賽，首名出線的兩隊晉級正賽，最終由12隊爭逐冠軍寶座。獲資格出戰香港站的包括「世一」塞爾維亞烏布隊、法國圖盧茲隊、上屆賽事冠軍荷蘭阿姆斯特丹隊，以及美國邁阿密隊。

多項盛事合湊嘉年華 至於Team Hong Kong今年改以職業隊形式運作並已開始備戰，首屆奧運3x3男籃金牌成員、來自拉脫維亞的名將查華斯留隊並兼任教練，而甲一球員文浩俊及「平民王」劉振星屆時會為Team Hong Kong披甲。

今屆賽事與香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界2025同期舉行，持香港書展門票者可免費進入賽事展覽及「3×3 Village」區域，如進入比賽場館則需另購賽事門票。賽事籌委會主席黃耀建表示希望透過今次合作實現體育、文化盛事協同效應，營造「嘉年華」氣氛，吸引更多觀眾入場。賽事門票下月中開售，票價由80至280港元不等，賽會將於稍後公布售票平台及詳細資訊，詳情可瀏覽賽會網站3x3hkg.com。圖、文：李章杰